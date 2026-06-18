El libro 'Vampis Más Allá de la Noche' homenajea tres décadas de memoria LGTBIQA+ en Tenerife

Presentación del libro 'Vampis Más Allá de la Noche' - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Igualdad y Diversidad, acogió este miércoles la presentación del libro 'Vampis Más Allá de la Noche', una obra que rescata la historia del emblemático club de ocio nocturno del Puerto de la Cruz, destacando su papel como uno de los epicentros de la diversidad, igualdad y orgullo LGTBIQA+ en las islas durante la transición española.

Con el patrocinio de la corporación insular, y escrito por Eusebio Marrero, el libro recoge entre sus páginas testimonios y vivencias de artistas, personas usuarias y figuras vinculadas a la historia del local, entre finales del siglo XX e inicios del XXI.

Relatos que coinciden al señalar también la valiosa aportación de 'Vampis' a la escena cultural, musical y artística de las islas durante más de tres décadas, recoge una nota de la corporación.

La directora insular de Igualdad y Diversidad, Patricia León, afirmó que esta publicación recuerda la historia de "un espacio que permitió a muchas personas vivir con libertad, encontrarse, expresarse y construir comunidad en una época en la que todavía existían importantes barreras para las personas LGTBIQA+".

Desde el Cabildo, explicó la directora, "queremos contribuir a la recuperación y preservación de esta memoria, y dar visibilidad a quienes ayudaron a avanzar hacia una isla más diversa, respetuosa e inclusiva".

Por su parte, el fundador de 'Vampis', José Manuel Placeres, detalló que el libro reúne más de 20 historias de vida, abarcando tres generaciones. "Bajo el murciélago de Vampis, miles de personas encontraron amistad, amor y la posibilidad de sentirse ellas mismas", remarcó.

La actividad forma parte de la programación que ha preparado la corporación insular en distintos municipios de la isla con motivo del 'Día Internacional del Orgullo LGTBIQA+', y que incluye exposiciones, representaciones teatrales, proyecciones cinematográficas, presentaciones literarias, acciones de sensibilización y actos institucionales que buscan visibilizar la diversidad afectivo-sexual, de género y familiar, así como fomentar una sociedad más inclusiva y libre de discriminación.