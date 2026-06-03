Licitadas las obras de reforma del Estadio Gran Canaria por 174,7 millones de euros

El Cabildo licita la reforma del Estadio Gran Canaria por 174,7 millones para adaptarlo al Mundial de Fútol 2023 - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Insular de Deportes (IID) ha publicado la licitación de las obras de ampliación y modernización del Estadio Gran Canaria, un proyecto presupuestado en 174,7 millones de euros que busca adaptar el recinto para el Mundial de Fútbol de 2030.

Así lo ha apuntado el Cabildo en una nota de prensa en la que agrega que el proyecto, denominado 'La Nube' y diseñado por el estudio L35 Architects, contempla una nueva cubierta, mejoras estructurales y la reducción de emisiones.

La actuación, que se ejecutará mediante un único contrato, prevé ampliar el aforo desde los actuales 32.418 hasta los 44.020 espectadores, además de renovar por completo las instalaciones, incrementar la accesibilidad y reforzar la seguridad para cumplir con los estándares del deporte profesional.

Por su parte, la remodelación se desarrollará en tres fases. La primera corresponde a los trabajos de demolición ya iniciados en la Torre Este, mientras que la tercera fase se centrará en la incorporación de tecnologías avanzadas una vez concluyan las obras de construcción.

Al respecto, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha explicado que se aplicará la recomendación de la FIFA de no adjudicar ciertos componentes tecnológicos hasta 2028 para evitar la obsolescencia.

La licitación se realizará mediante un procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada europea (SARA), con un plazo de ejecución previsto de 36 meses, aunque la reducción hasta los 30 meses puntuará en la adjudicación.

El sistema de valoración no se resolverá exclusivamente por precio, que tendrá un peso del 45%, sino que los criterios objetivos supondrán el 75% de la puntuación total y el 25% restante corresponderá a criterios de calidad técnica evaluados por un comité de expertos. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el martes 7 de julio a las 12.00 horas para presentar sus ofertas.

El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, ha señalado que la reforma es un "proyecto colectivo" que busca situar a la isla como una de las sedes del Mundial de Fútbol de 2030.

Por último, Morales ha reivindicado que esta actuación es la mejor manera de hacer posible un "gran hito arquitectónico" que impulsará la dinámica deportiva, económica, cultural y social de la isla.