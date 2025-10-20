Llega un cayuco con 13 migrantes a El Hierro

Cayuco localizado a una decena de millas de El Hierro - SALVAMENTO MARÍTIMO

VALVERDE (EL HIERRO), 20 (EUROPA PRESS)

Un cayuco con 13 migrantes de origen subsahariano a bordo ha llegado este lunes en torno a las 12.30 horas al puerto de La Restinga, informan fuentes de Salvamento Marítimo.

La embarcación fue localizada a unas diez millas al sur de la isla y a su encuentro partió la Salvamar Diphda, que en compañía de un LS Hades de Cruz Roja, organizó su entrada al muelle en condiciones de seguridad.

Los migrantes ha sido atendidos en el puerto por efectivos del Servicio Canario de Salud y Cruz Roja.