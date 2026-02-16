La llegada de migrantes se desploma un 82% en Canarias en lo que va de año, hasta las 1.194 personas

Archivo - Una lancha de Salvamento Marítimo - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La llegada de migrantes por vía irregular ha caído en Canarias un 82% en lo que va de año --hasta el 15 de febrero-- con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior hasta sumar un total de 1.194 personas frente a 6.662, según los datos publicados por el Ministerio del Interior, consultados por Europa Press.

Este año han llegado al archipiélago a bordo de diez embarcaciones, un 90,1% menos que el año pasado, cuando fueron 101.

En el conjunto del país, la cifra asciende a 3.145 migrantes, un 61,2% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando arribaron 8.107.

La llegada de migrantes baja también en Baleares por primera vez desde que el Ejecutivo empezó a desagregar estos datos a partir del 15 de agosto de 2025, un 24,8%. Sin embargo, sigue subiendo en Ceuta y Melilla, hasta donde han llegado un 568% más personas en lo que va de año que en el mismo periodo del anterior.

El informe revela que en lo que va de año por vía marítima han llegado este 2026 a España 2.163 migrantes, un 72,8% menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando se produjeron 7.960 llegadas. Este 2026 han arribado en 51 embarcaciones, 132 menos que el año anterior.

También señala que por vía marítima han arribado 581 migrantes a la Península (241 menos que el año pasado) y 388 a las Islas Baleares (128 menos que en 2025). De este modo, las llegadas de migrantes de forma irregular a Baleares han bajado por primera vez desde que se desagregan los datos oficiales (15 de agosto del año pasado).

A la Península han llegado hasta el momento 24 pateras, lo que supone 36 menos que en 2025, mientras que a Baleares los migrantes han llegado a bordo de 17 embarcaciones, 5 menos que el año pasado.

En cuanto a Ceuta y Melilla, un total de 982 personas han entrado este año de forma irregular a las ciudades autónomas por vía terrestre, un 568% más que en el mismo periodo del año anterior.

Así, a Ceuta han llegado 962 migrantes, 825 más que el año pasado, mientras que a Melilla lo hicieron 20, cuando en 2025 hasta la misma fecha se habían producido diez llegadas. Por vía marítima no se han producido llegadas, según Interior.