La llegada de migrantes de forma irregular a Canarias cae un 44,5% hasta septiembre pese a contabilizar 7.133 personas

Archivo - Un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España) - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La llegada de migrantes de forma irregular a las islas Canarias ha caído un 44,5% interanual hasta el 30 de septiembre pese a contabilizar 7.133 personas a bordo de 95 embarcaciones.

Según el último balance del Ministerio del Interior, consultado por Europa Press, esta cifra supone 5.715 inmigrantes menos que en los mismos meses de 2025, cuando arribaron 12.848 personas a bordo de 211 pateras.

Mientras, en el conjunto de España un total de 24.646 migrantes han llegado entre enero y el 30 de septiembre de este año de forma irregular, 12.742 de ellos a la Península y a Baleares (51%).

En este sentido, el informe refleja que en lo que va de 2026 han entrado a España por vía marítima y terrestre de forma irregular un total de 24.646 migrantes, un 10,3% menos que hasta septiembre del año pasado, cuando fueron 27.475. Por vía marítima llegaron al país 19.900, un 19% menos que en 2025 (cuando se produjeron 24.586 llegadas), en 854 embarcaciones, 113 menos que el año anterior.

Igualmente, el informe refleja que han aumentado un 8,8% las llegadas irregulares por vía marítima a la Península y Baleares, pasando de 11.709 en 2025 a 12.742 en 2026. En concreto, han arribado este año en 753 embarcaciones, siete más que el año anterior.

Asimismo, señala que a la Península han llegado por vía marítima 6.334 migrantes, lo que supone un 7,9% más que los que lo hicieron en el mismo periodo del año pasado (5.865). Han arribado a bordo de 403 embarcaciones, 27 menos que en 2025.

Mientras, a Baleares han llegado 6.408 personas hasta el 30 de septiembre de este año, 564 más que hasta el mismo mes de 2025. Han entrado en 350 embarcaciones, frente a las 316 que emplearon los que arribaron el año pasado.

Igualmente, Interior señala que, sin contar con el 30 y 31 de julio, han entrado a Ceuta por vía terrestre de forma irregular este año un total de 4.076, 1.430 más que en el mismo periodo de 2025 (cuando fueron 2.646, un 54% más).

Además, indica que, desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre, han llegado dos personas por vía marítima a la ciudad autónoma de Ceuta, frente a las cuatro que lo hicieron en 2025.

Por parte de Melilla, han entrado 23 migrantes a la ciudad autónoma por mar (dos menos que en los mismos meses de 2025) y 670 por vía terrestre (427 más que en el mismo periodo del año anterior, un 175,7% más).