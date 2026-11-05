Llegan dos cayucos a El Hierro con 293 migrantes

Archivo - Salvamento marítimo encuentra un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). Un cayuco con 73 hombres llegó al mediodía al muelle de La Restinga, en - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 5 (EUROPA PRESS)

Dos cayucos han llegado en la mañana de este jueves a la isla de El Hierro con un total de 293 migrantes a bordo, informan fuentes de Salvamento Marítimo a Europa Press.

El primero, detectado por el radar de la Guardia Civil a las 10.00 horas, fue acompañado hasta el puerto de La Restinga por la Salvamar Navia con un total de 99 personas, dos de ellas migrantes, y el segundo, al mediodía, fue interceptado por la Salvamar Diphda con 194 migrantes.