Llegan a La Gomera 80 personas migrantes, entre ellas 3 menores, a bordo de un cayuco

Cayuco interceptado en aguas de Tenerife - CEDIDO POR SALVAMENTO MARÍTIMO

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 80 personas migrantes han arribado este jueves a la isla de La Gomera tras ser detectadas navegando a bordo de un cayuco a unas 2,2 millas al sureste de la isla.

El aviso fue recibido a primera hora de la mañana de este jueves, cuando el Centro Coordinador de Salvamento Marítimo en Tenerife procedió a movilizar a la Salvamar Nizar, que salió al encuentro de la embarcación irregular.

Los migrantes arribaron a puerto sobre las 9.30 horas de este jueves, donde le esperaba personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario, Cruz Roja y de Atención Primaria del Servicio Canario de Salud para su atención.