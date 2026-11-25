Un grupo de personas a bordo de un cayuco llegan a puerto escoltados por Salvamento Marítimo, a 23 de noviembre de 2026, en El Hierro, Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press

La última embarcación irregular de hoy arribó a la isla a las 16.20 horas con 65 personas a bordo, entre ellas cuatro menores

VALVERDE (EL HIERRO), 25 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha interceptado hasta las 17.30 horas de este miércoles un total de tres embarcaciones irregulares próximas a El Hierro, ascendiendo a 255 los migrantes arribados hoy a la isla.

La primera embarcación irregular del día fue acompañada hasta La Restinga por la Salvamar Navia, después de haber sido avistada a 1,5 millas de la isla por la patrullera Río Tajo de la Guardia Civil.

El desembarco se produjo sobre las 00.22 horas, con la llegada de 88 personas migrantes, 77 de ellas hombres, 8 mujeres y 3 menores.

Más tarde, sobre las 07:30 horas, se avistó el segundo cayuco del día en las proximidades de La Restinga. Así, el Centro de Coordinación de Tenerife movilizó la Salvamar Navia, que salió a su encuentro y lo acompañó hasta puerto, donde desembarcaron a las 08.00 horas 102 personas, entre ellas 90 hombres, 4 mujeres y 8 menores.

Además, sobre las 16.28 horas, se producía el último desembarco de personas migrantes en la isla hasta el momento. Todo ello después de que la salvamar Acrux acompañara hasta La Restinga a la tercera embarcación irregular detectada a menos de 1 milla de la isla, con 65 personas a bordo, entre ellas 54 hombres, 7 mujeres y cuatro menores.