Llegan este martes a La Restinga otros 240 migrantes a bordo de tres embarcaciones rescatadas por Salvamento

Archivo - Un cayuco junto a una embarcación de Salvamento Marítimo en el puerto de La Restinga - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 10 (EUROPA PRESS)

El muelle de La Restinga, en El Hierro, ha recibido hasta el mediodía de este martes 240 migrantes a bordo de tres embarcaciones.

Así lo informa Salvamento Marítimo en una nota a los medios, donde especifica los rescates de este martes, que comenzaban con la salida de la salvamar Acrux al encuentro de 91 personas --73 hombres, 11 mujeres, y 7 menores-- a bordo de un cayuco próximo a El Hierro.

Además, el Centro de Coordinación de Salvamento en Tenerife volvió a movilizar, más tarde, a la salvamar Acrux para rescatar a 111 personas migrantes próximas a la isla. En la embarcación se detectaron un total de 80 hombres, 23 mujeres y 8 menores.

La última embarcación de este martes ha sido rescatada por la Salvamar Dipha, que finalmente ha auxiliado a 38 personas migrantes a bordo de un cayuco también detectado próximo a la isla de El Hierro.