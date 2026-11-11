Llegan tres cayucos con 211 migrantes a El Hierro en las últimas horas

Archivo - Salvamento marítimo encuentra un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). Un cayuco con 73 hombres llegó al mediodía al muelle de La Restinga, en - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 11 (EUROPA PRESS)

Un total de tres cayucos con 211 migrantes a bordo han llegado en las últimas horas a la isla de El Hierro y en medio de un fuerte oleaje debido al paso de la borrasca 'Charles' por Canarias, informan fuentes de Salvamento Marítimo.

Así, poco antes de las 18.00 horas de este martes llegó un cayuco con 43 migrantes a La Restinga que fue interceptado por la Salvamar Acrux y en la mañana de este miércoles la Salvamar Navia ha acompañado una embarcación con 100 personas a La Restinga y ha entrado otra por sus propios medios con 68 personas.

Si se hace un balance desde el pasado martes han llegado un total de 494 personas a bordo de seis cayucos.