La lluvia deja durante la madrugada 22 incidencias en Canarias, 19 de ellos en Gran Canaria y ninguna de relevancia

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 ha gestionado durante la madrugada de este martes un total de 22 incidencias relacionadas con el episodio de fenómenos meteorológicos adversos en Canarias, de las que 19 se han registrado en Gran Canaria, sin que ninguna haya tenido especial relevancia.

Así lo ha explicado el director del 112 Canarias, Moisés Sánchez, en unas declaraciones difundidas a los medios de comunicación en las que agregó que la actividad de los servicios de emergencia se desarrolló con "total normalidad" durante la pasada noche.

No obstante, comentó que a partir de las 03.00 horas, coincidiendo con el desarrollo de actividad convectiva sobre Gran Canaria, comenzaron a registrarse incidencias asociadas a las precipitaciones.

Los incidentes han estado relacionados principalmente con desbordamientos de la red de alcantarillado en la vía pública, afecciones al suministro eléctrico y otros problemas vinculados a servicios básicos.

Asimismo, se han producido obstáculos a la circulación debido a desprendimientos en laderas que han afectado a distintos puntos de la red viaria insular.

Sánchez apuntó que los municipios grancanarios donde se han concentrado principalmente estas incidencias han sido Agaete, Mogán, La Aldea de San Nicolás y San Bartolomé de Tirajana.

Por último, expuso que el Cecoes 112 mantiene el seguimiento permanente de la evolución meteorológica y de las posibles incidencias que puedan producirse como consecuencia de este episodio.