C-LM cree que pensar en dejar fuera del reparto de menores migrantes a Cataluña y País Vasco es negar un acuerdo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado este viernes que el Ministerio de Infancia les ha trasladado que "no hay exclusión de ninguna" parte del territorio nacional en los criterios de distribución de menores inmigrantes no acompañados acordado con Canarias, al tiempo que resaltó que pensar en dejar fuera del mismo a Cataluña y País Vasco es negar la posibilidad de llegar a un acuerdo.

"No creo que ni Cataluña ni el País Vasco se pueden excluir, esto si realmente alguien está pensando en eso, es tanto como negar la posibilidad de una solución", dijo durante una rueda de prensa celebrada en Las Palmas de Gran Canaria tras firmar un convenio con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

Además se mostró convencido de que ni el Gobierno de Cataluña, con Salvador Illa a la cabeza, ni el del País Vasco, "van a negarse", aunque matizó que "si en vez de negociar con la Generalidad de Cataluña, negocian con Puigdemont", entonces es "verdaderamente radioactivo", ya que dijo negarse a que cuando se habla de Cataluña se considere que "es Puigdemont".

Asimismo señaló que le gustaría que el Partido Popular "sosegara las declaraciones hasta ver exactamente en qué consisten todos" los acuerdos en este caso y poder discutirlo, "no ir con posicionamientos previos", ya que matizó que es un tema que "tendría que salir" fuera del debate más partidario porque "afecta a todos".

Así, indicó que en el año 2022 "se llegó a un acuerdo por las buenas entre las autoridades y ha funcionado" porque se han ido repartiendo menores migrantes, aunque en "otra dimensión", por lo que afirmó que le gustaría que tanto el PP como el Gobierno "votaran la posibilidad de un acuerdo por las buenas, que es lo que ha intentado el presidente de Canarias con el propio Gobierno".

García-Page ha saludado "muy correctamente el esfuerzo" que desde Canarias se hace por intentar tender puentes en este marco de los menores migrantes no acompañados, para agregar que le gustaría que el problema de los niños "saliera del frentismo político" que hay, ya que admitió que es un "tema complejo".

C-LM EN PREDISPOSICIÓN DE "COOPERAR"

Desde Castilla-La Mancha aseguró que irán a la conferencia sectorial cuando se convoque con el "mejor ánimo de colaborar", ya que apuntó que su predisposición es la de "cooperar" y "ayudar" con los criterios que se pacten que, matizó, según la información que les ha dado el Ministerio de Juventud e Infancia "es que se mantienen los criterios de la conferencia del 22", por lo que se cuestionó "no" saber "qué se puede especular" en relación con otras comunidades autónomas.

Añadió que al acuerdo entre Infancia y Canarias le deberá seguir otro, "que quizás es un poco más importante", que es el del Ministerio de Hacienda porque aunque las comunidades autónomas tienen una red para "atender a los niños que se quedan con necesidad de tutela en España", debe de ser preparada para "coger un número masivo de menores".

Sin bien afirmó existe "voluntad" de crecer en la red, "tiene que ser de manera pactada" porque a los menores hay que atenderlos en "determinadas condiciones" y "no se trata de grandes naves", sino que la ley establece un modelo "de acogimiento familiar en grupos pequeños".

En relación con ello señaló que "todos" los sistemas que tienen planteados "son muy costosos", precisamente porque se acoge "de 8 en 8, de 10 en 10, de 20 en 20, para que tengan siempre un crecimiento y un desarrollo armónico, familiar, como establece la legislación europea".

"Desconozco cómo están el resto de las autonomías pero créanme que muchas no cumplen con este criterio. Y, por consiguiente, desde luego, lo que nosotros no vamos a hacer es cambiar, ya que estamos cumpliendo estrictamente lo que nos dicen las leyes en el modelo de acogimiento, nosotros no lo vamos a cambiar", subrayó para agregar que en su comunidad el modelo es "muy incluyente, muy integrador".

ESTRATEGIA DE FONDO SOBRE MIGRACIÓN

Por otro lado, García-Page aprovechó para reclamar que, en algún momento, se agradecería que "el Estado pueda compartir con las autonomías la estrategia de fondo sobre migración" porque cuestionó que "hoy son 4.500" menores migrantes no acompañados y se puede "dimensionar la red para 4.500" pero si llegan 8.000 habrá que ver "cuál es el escenario, qué política plantea Europa".

"Creo, de verdad, que si hay algo en lo que tendría que haber un pacto de Estado en este país, es sobre migración, en serio, aunque sea necesario que se negocie sin cámaras de televisión y se llegue a un planteamiento razonable porque este es un problema que, gobierne quien gobierne, le va a tocar de lleno. Y además nos supera como país porque realmente condiciona nuestra estrategia también con Europa", apuntilló.

Así consideró que interesaría hacerse "corresponsables" de la estrategia de migración para "no" generar "malos entendidos, ni que haya desconfianza", de ahí que defendió tener "altura de miras" por parte de todos los partidos.

El presidente de Castilla-La Mancha señaló que además tienen una propuesta concreta de crecimiento de centros con el citado modelo, "obviamente con la financiación que tiene que poner el Estado".