Localizados ejemplares del mosquito 'Aedes albopictus' en Valle Gran Rey (La Gomera)

Archivo - Canarias.- Sanidad da por cerrado el episodio por detección de Aedes albopictus en un invernadero de Tacoronte- CONSEJERÍA DE SANIDAD - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública, notifica este martes la detección de larvas y ejemplares adultos y de larvas de la especie 'Aedes albopictus' en una finca ubicada en la zona de desembocadura del barranco del municipio de Valle Gran Rey, en La Gomera.

La pasada semana se recibió una notificación ciudadana a través del correo electrónico institucional habilitado para la vigilancia entomológica en Canarias, en la que se alertaba sobre la presencia de mosquitos de pequeño tamaño con patrón de picaduras frecuente en una finca situada en el barranco de Valle Gran Rey.

Así, en la inspección de la finca por parte del personal del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias (IUETSPC) de la Universidad de La Laguna se recolectaron ejemplares que han sido identificados como 'Aedes albopictus'.

Tras este hallazgo, se ha activado el Sistema de Vigilancia Entomológica de Canarias, dentro del cual ya se han colocado distintos tipos de trampas y se han realizado las labores de inspección de la zona y de información a la ciudadanía de este área del municipio para alertarles de la presencia de estos mosquitos invasores.

En los próximos días se continuará con los trabajos, detalla la Consejería en una nota.

Las evidencias disponibles hasta el momento indican que parece tratarse una introducción accidental y puntual del vector a través de material susceptible de contener huevos del mosquito tigre.

Tras la confirmación de los ejemplares, se han determinado, siguiendo el protocolo, las acciones a realizar tanto por la Dirección General de Salud Pública y el IUETSPC de la Universidad de La Laguna, como por parte del Ayuntamiento de Valle Gran Rey y del Cabildo de La Gomera.

Este mismo martes se ha reunido el Comité Autonómico de Vigilancia Entomológica de Canarias, con representantes del Cabildo de La Gomera, del Ayuntamiento de Valle Gran Rey y Dirección del Área de Salud, así como miembros de la Dirección General de Salud Pública y del IUETSCP para acordar las actuaciones a desarrollar.

De esta forma, el Sistema de Vigilancia determina que por parte de la Dirección General de Salud Pública y del Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública se activen las labores de inspección en la zona del hallazgo, eliminación de posibles criaderos y la colocación de más trampas que ayuden a determinar si hay más ejemplares en la zona.

INFORMACIÓN A INSTITUCIONES Y EMPRESAS

Asimismo, se informará a todas las instituciones, empresas y personas que desarrollen su actividad en este área de la isla de La Gomera, así como a los vecinos de la zona, de las acciones a tomar y se ofrecerán las recomendaciones para evitar la proliferación de ejemplares y puntos de cría, ya que la colaboración ciudadana resulta imprescindible en estos casos.

La Consejería detalla que se está recopilando toda la información necesaria para acotar, verificar y, en su caso erradicar, la presencia de este mosquito en la isla.

Asimismo apunta que solo se han notificado picaduras en la finca alertante y la presencia del mosquito no supone que se produzca transmisión de enfermedades como el dengue, el zika, la fiebre amarilla o el chikungunya, ya que éstas no están presentes en Canarias, salvo casos esporádicos importados.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Desde la Consejería de Sanidad se recomienda, como medidas de prevención, colocar arena en los platos de las macetas para evitar agua acumulada y que la hembra puede depositar sus huevos; evitar el cultivo de plantas directamente en agua; cambiar diariamente el agua de floreros; colocar boca abajo las macetas vacías, botellas, baldes, regaderas y cualquier otro recipiente en los que pueda acumularse agua de riego o de lluvia; evitar los encharcamientos en jardines, azoteas, balcones o terrazas; limpiar y cambiar el agua de bebederos de animales diariamente; mantener tapados los depósitos de agua; piscinas bien cloradas y con recirculación diaria; limpiar la bandeja de la parte externa de la nevera y los dispositivos del aire acondicionado donde puede acumularse agua y mantener limpios los desagües de las zonas externas y comprobar que el agua no queda estancada.

Canarias cuenta desde 2013 con el Servicio de Vigilancia Entomológica en Puertos y Aeropuertos frente a la entrada de mosquitos invasores, tras la firma del convenio entre la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud y el Ministerio de Sanidad.

El convenio contempla que el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública es el encargado de vigilar la posible introducción o establecimiento de mosquitos invasores y presencia de especies autóctonas en los potenciales puntos de entrada, de las islas (puertos y aeropuertos), mediante la colocación activa de trampas, así como a la notificación de picaduras por parte de la ciudadanía.

El objetivo del Sistema de Vigilancia Entomológica es detectar precozmente ejemplares adultos, huevos o larvas de mosquitos invasores.

Para ello se monitorizan diversos dispositivos implantados en los principales puntos de entrada de mosquitos en el archipiélago como puertos y aeropuertos y determinados invernaderos; se activa un programa de vigilancia de picaduras en todos los centros sanitarios de la isla y en las oficinas de farmacia y si hubiera notificación de picaduras, los inspectores de Salud Pública analizan cada caso mediante una encuesta, fotografía de la picadura e inspección de la vivienda para la búsqueda e identificación del mosquito, sus larvas y puntos de cría.

Desde la puesta en marcha el Servicio de Vigilancia Entomológica de Canarias, en 2019, 2023 y 2024 se declararon superados los episodios y erradicados los mosquitos 'Aedes aegypti' de Fuerteventura, La Palma y el barrio de El Toscal (Santa Cruz de Tenerife), respectivamente, mientras que en marzo de 2025 se dio por cerrado el episodio por 'Aedes albopictus' en un invernadero de Tacoronte y en julio y mayo de ese mismo año se dio por erradicado en el barrio de la Vuelta de los Pájaros, en la capital tinerfeña.

Además, continúan abiertos los episodios por detección de ejemplares de 'Aedes albopictus' en el aeropuerto Tenerife Sur y en el municipio de Tuineje, en Fuerteventura, y de 'Aedes aegypti' en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, así como en el Muelle Santa Catalina y en el barrio de Piletas, en las Palmas de Gran Canaria.