Localizan el cadáver de un hombre en la playa de Las Teresitas (Tenerife)

Un agente de la Policía Local contempla el cadáver de un hombre localizado en la playa de Las Teresitas - POLICÍA LOCAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife han rescatado en la mañana de este viernes el cadáver de un hombre que fue localizado semisumergido en la playa de Las Teresitas.

Fuentes del cuerpo detallan que el aviso lo dio un alertante particular y el cuerpo se encontraba en la zona del espigón de la playa, en la bocana norte.

Al lugar se desplazaron también recursos de emergencias activados por el 112 Canarias.