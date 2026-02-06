Localizan el cadáver de una persona en la zona donde se buscaba al parapentista en Puerto de la Cruz

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cadáver de una persona ha sido localizado y rescatado en la mañana de este viernes cuando flotaba en aguas del Puerto de la Cruz, cerca de la escollera del muelle donde se buscaba a un parapentista que había caído al mar el miércoles, informan fuentes del 112 a Europa Press.

El operativo de rescate del parapentista, que se había retomado a primera hora de la mañana, sigue en el lugar y el alcalde de la ciudad, Leopoldo Alfonso, ha remarcado a 'Televisión Canaria' que "todo apunta", a la espera de su identificación, que el cuerpo se corresponde con el del parapentista.