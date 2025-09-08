Localizan el cadáver de un pescador en el Charco Manso (El Hierro)

VALVERDE (EL HIERRO), 8 (EUROPA PRESS)

El cadáver de un pescador de 51 años fue localizado en la noche de este domingo en el litoral del Charco Manso, en Valverde.

Los hechos sucedieron pasadas las 22.00 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía a la hora una alerta en la que se informaba de que un pescador había salido a pescar por la mañana y no había regresado.

El dispositivo de búsqueda integrado por un amplio equipo de servicios de emergencias localizó al afectado en las proximidades del Charco Manso y la embarcación de Salvamento Marítimo, tras recuperar el cuerpo, lo trasladó hasta el muelle de La Estaca, donde quedó a disposición judicial.

La Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes.