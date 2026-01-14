Localizan el cuerpo sin vida de un hombre de 44 años en el fondo de un barranco en Santa Cruz de Tenerife

Cecoes 112 - CECOES 112

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo sin vida de un hombre de 44 años ha sido recuperado en la mañana de este miércoles por equipos de emergencia tras ser localizado por una familiar en el fondo de un barranco, ubicado en carretera Almáciga, a la altura de Benijo, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno (Cecoes 112).

La sala operativa del 1-1-2 recibió la alerta sobre las 10.27 horas de este miércoles, comunicando la localización del cuerpo en el fondo del barranco, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario solo pudo confirmar el fallecimiento del hombre. Así, efectivos de los bomberos de Tenerife procedieron a recuperar el cuerpo.

La Policía Nacional se encargó, por su parte, de instruir diligencias.