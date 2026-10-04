Localizan el cuerpo sin vida de una persona próximo al Hospital del Sur, en Arona (Tenerife)

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han localizado este domingo el cuerpo sin vida de una persona en una zona próxima al complejo sanitario de El Mojón, en Arona.

Así lo confirman a Europa Press fuentes de la Benemérita que detallan que aún se está pendiente de identificar el cuerpo y a la espera de los resultados de la autopsia que determinen las causas de la muerte.

El aviso habría sido dado este mediodía por un ciudadano que caminaba por la zona, encontró el cuerpo sin vida y lo notificó a la Policía Local en el municipio.