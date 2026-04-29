Localizan dos proyectiles de mortero con carga explosiva en el interior de una vivienda de Fuerteventura

Proyectiles de mortero hallados en el interior de una vivienda - CEDIDO POR LA GUARDIA CIVIL

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 29 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil localizó el pasado 15 de abril durante la ejecución de una actuación judicial en el interior de una vivienda de la urbanización Atalaya Dorada, en Corralejo (Fuerteventura), dos proyectiles de mortero con carga explosiva.

En un comunicado, la Benemérita ha explicado que los objetos, que presentaban características compatibles con material de origen militar, fueron identificados inicialmente por los agentes, que alertaron a los especialistas en desactivación de explosivos (GEDEX).

Estos últimos, tras una primera comprobación mediante la fotografía de estos objetos, confirmaron que se trataba de dos proyectiles potencialmente peligrosos, por lo que se activó el protocolo de seguridad.

La zona permaneció asegurada hasta la llegada de los especialistas para evitar riesgos y una vez en el lugar se verificó que los proyectiles, de 50 milímetros de calibre, contenían carga explosiva, por lo que fueron retirados para su posterior destrucción en condiciones seguras.

Finalmente, la Guardia Civil ha recordado que ante el hallazgo de un posible artefacto no hay que manipularlo, sino alejarse del lugar y avisar a la Benemérita o a los servicios de emergencias, al tiempo que ha recordado que todo material de uso militar es exclusivamente para uso y tenencia de las Fuerzas Armadas, quedando prohibido cualquier otro uso.