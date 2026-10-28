Localizan a un niño de 10 años con autismo perdido en la zona de las dunas de Maspalomas, al sur de Gran Canaria

La Policía Nacional localiza a un menor con autismo que se había perdido en Maspalomas, en Gran Canaria - POLICÍA NACIONAL
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), han localizado en la tarde de este martes, 27 de octubre, a un menor de 10 años con autismo que se había perdido en la zona de las dunas de Maspalomas.
Los agentes intervinieron después de que una familia, de origen extranjero y que pasaba sus vacaciones en la isla, se percatara de que el menor se había separado de ellos y no conseguían localizarlo, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.
Ante esta situación alertaron a la Policía Nacional y facilitaron la descripción física del niño, dando desde la sala CIMACC del 091 el aviso a los agentes que activaron rápidamente un dispositivo de búsqueda por la zona, pudiendo localizar al menor en un "breve espacio de tiempo" tras encontrarlo deambulando desorientado por la Avenida Gran Canaria.
Al localizarlo, los agentes atendieron al menor y tras comprobar que no precisaba asistencia sanitaria, facilitaron su traslado hasta el hotel donde se encontraba alojada la familia, pudiendo nuevamente reunirse con sus padres.
La Policía Nacional recuerda la importancia de avisar inmediatamente a los servicios de emergencia ante la desaparición de un menor, facilitando toda la información disponible que pueda contribuir a su pronta localización.