Localizan una patera con 55 inmigrantes a bordo en aguas próximas a El Hierro

Patera localizada en aguas próximas a La Restinga, en El Hierro - SALVAMENTO MARÍTIMO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La salvamar Navia ha localizado una patera con 55 inmigrantes, todos varones y de origen subsahariano, a unos 20 kilómetros al sur de La Restinga, en la isla de El Hierro, según ha informado Salvamento Marítimo.

La embarcación fue detectada por el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) a primeras horas de la mañana de este lunes a 19,4 kilómetros (10,5 millas náuticas) al sur de La Restinga, por lo que hasta el lugar se dirigió la salvamar Navía, bajo la coordinación del Centro de Salvamento Marítimo de Tenerife, que acompañó el cayuco hasta puerto.

Finalmente alcanzaron puerto sobre las 10.48 horas, desembarcando en La Restinga 55 hombres adultos subsaharianos, en aparente buen estado de salud, si bien fueron atendidos por el dispositivo sanitario en la zona.