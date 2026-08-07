Localizan al pavo real que había sido avistado en el Parque Nacional del Teide - CABILDO DE TENERIFE
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -
Personal del Parque Nacional del Teide ha localizado y capturado un pavo real que había sido soltado por alguien en la zona de Guajara.
El animal será trasladado a la Fundación Neotrópico, donde quedará bajo su cuidado, según ha informado el área de Medio Natural del Cabildo de Tenerife en sus redes sociales.
El departamento insular ha recordado a la población que abandonar o liberar animales exóticos en un espacio natural protegido es una "conducta profundamente irresponsable", ya que pone "en riesgo" un ecosistema "único" y puede afectar "a la fauna y flora autóctonas".
De este modo, continúan, este tipo de acciones "obligan a movilizar recursos públicos para solucionar un problema que nunca debió producirse".