Logopedas alertan de "maltrato" institucional a los mayores por falta de profesionales en centros y residencias

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Logopedas de Canarias advierte de que hay una "vulneración" de los derechos de salud y bienestar de muchas personas mayores y un "maltrato" al no haber logopedas en determinados servicios sanitarios y centros sociosanitarios, cuando no se les permite decidir sobre su alimentación o no se atienden a tiempo las dificultades de comunicación.

"Esto puede agravar las patologías previas del mayor y conducir a su aislamiento", señala el organismo en una nota.

Con motivo de la próxima conmemoración del 'Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez' señala que muchas familias a menudo "no son conscientes" de las deficiencias en la atención a su familiar en los centros, y si lo son, no cuentan con la información o la capacidad para mejorarla.

Por ejemplo, indica que es frecuente que una vez ingresados en una residencia o centro de día se paute de forma temprana la alimentación con purés por el miedo al atragantamiento o por el mero hecho de que el mayor ha ralentizado el tiempo que emplea en masticar y tragar.

Si bien existe un riesgo de atragantamiento en usuarios con problemas de deglución, apunta el Colegio, "hay que intentar mantener sus facultades en la medida y durante todo el tiempo que puedan".

Precisamente, la adaptación de volúmenes, velocidades y texturas de la comida que lleva a cabo el logopeda permite combatir los cuadros de desnutrición, deshidratación y fatiga, y minimiza los tiempos prolongados de ingesta.

Por otra parte, la disfagia orofaríngea (dificultad para tragar) es considerada ya un síndrome geriátrico por su alta prevalencia, señalan los logopedas y sin tratamiento, se cronifica, aumenta la dependencia y se deteriora la calidad de vida de la persona.

Por el contrario, comenta que la intervención del logopeda previene de forma directa las aspiraciones y el paso de alimento o líquidos a la vía aérea, lo que evita infecciones respiratorias graves. A su vez, puede reducir la incidencia de neumonías aspirativas y, en consecuencia, la tasa de mortalidad asociada a esta causa.

En cuanto a los problemas de comunicación, bien por afasias o por el deterioro lingüístico, mayoritario en demencias, el papel del logopeda es "esencial" para evitar el aislamiento de la persona, indican desde el Colegio.

A su vez, hay un desconocimiento sobre la figura del logopeda ya que pacientes y familiares piden fisioterapeutas o psicólogos al Servicio Canario de Salud o a Dependencia, cuando la patología es propia de la logopedia.

Sobre la falta de logopedas en el propio SCS señalan que son "insuficientes" para la población en general y, por supuesto, para los mayores.