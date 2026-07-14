Lope Afonso (PP) no pone "líneas rojas" a Vox para suscribir pactos de gobierno en Tenerife

Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Tenerife y vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, no pone "líneas rojas" a Vox para suscribir pactos de gobierno en la isla en la próxima legislatura y se enfocará en cerrar "acuerdos estables y responsables".

"Nuestra línea roja sería no pactar con aquellos que no respeten la Constitución y el Estado de Derecho", ha señalado en una entrevista concedida al programa 'A buenas horas... con José Luis Martín' que se emite en plataformas digitales recogida por Europa Press.

Ha detallado que su partido solo pone 'vetos' a los "herederos del terrorismo" con quien no hay "nada que hablar, ni que tratar, ni negociar" hasta que no se "condene rotundamente el terrorismo y hagan lo posible por esclarecer los casos que, aún por falta de colaboración con la justicia, no se han esclarecido, en recuerdo justo de las víctimas y sus familias".

Afonso ha puesto como ejemplo de pacto con Vox el alcanzado recientemente en Andalucía donde no se ha comprometido el "interés general" y se ha logrado apartar "el personalismo y la peculiaridad de algunos partidos".

"Si alguien quiere gobernar con el Partido Popular tiene que saber alto y claro que nuestra premisa es siempre negociar los acuerdos de gobierno con el interés general por delante", ha indicado.

Cuestionado por la candidata a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Pérez, que se presenta este viernes, ha dicho que tiene "un perfil magnífico" y ha demostrado con su gestión al frente de la Sociedad de Desarrollo "solvencia, cercanía y desde luego también capacidad para mejorar".

Afonso entiende que ha llegado el momento de "ofertar candidatos y sendas de trabajo que sean de nuevo sensatas, que pivoten en el sentido común, en el interés general y que demuestren que también la gestión eficaz puede ser un arma electoral importante".

En esa línea ha comentado que hay una mayoría de ciudadanos que "están ya un poco alejados de la política por tanto titular, por tanta inmediatez y por lo que decía antes, por estar siempre pendulando entre un extremo y otro".

En el caso concreto de la capital tinerfeña ha indicado que la gestión del PP en los últimos tres años ha "constatado" que "atrae inversiones, atrae público y está generando oportunidades de empleo y de negocio para muchos", hasta el punto de que la ciudad "está de moda".

TARIFE, "PIEZA IMPORTANTE" PARA EL FUTURO

Afonso ha avanzado que habrá reorganización en el grupo municipal para visibilizar más la acción de gobierno de Carmen Pérez y después se conformará "un equipo ganador, sin titubeos, sin ambages" con el fin de "salir con rotundidad a ganar".

Ha apuntado que el primer teniente de alcalde y último candidato electoral, Carlos Tarife, "no está enfadado, ni mucho menos", más allá de las "filtraciones", y ha defendido que ha sido un "magnífico portavoz" y que será una "pieza importante" en otras candidaturas del partido.

Sobre la posible marcha del partido del alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, ha comentado que habló con él hace algunas semanas con "absoluta normalidad" y las relaciones siguen "igual", sin obviar que también representa al PP como senador.

"Para mí está claro que es un alcalde del Partido Popular, un senador del Partido Popular y que mientras alguien no demuestre lo contrario, más allá de que en un momento determinado se puedan tener dudas personales en este caso y se puedan decir en voz alta, a mí particularmente ni personal ni por los causas oficiales me ha llegado nada al respecto, y por tanto sigo teniendo a Emilio como activo del partido y estoy convencido de que así lo veremos dentro de unos meses", ha indicado.