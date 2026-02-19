Lopesan cree que son empresarios que utilizan un vacío legal en Vivienda Vacacional los que están "tensionando" precios

El director general de Lopesan Hotel Group, José Alba, durante el encuentro informativo Philip Morris ‘Transformación de las industrias’, en el hotel Livvo Lumm, a 19 de febrero de 2026, en Las Palmas de Gran Canaria, Canarias (España). El encuentro ha si - Europa Press Canarias - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de Lopesan Hotel Group, José Alba, ha reconocido este jueves que la vivienda vacacional (VV) es un "problema muy complejo", considerando que hay empresarios que están intentando utilizar un "vacío legal" y con ello están "tensionando" los precios.

Alba, en encuentro informativo organizado por Europa Press Canarias bajo el título 'Transformación de las Industrias' que contó con la asistencia de la directora general de Philip Morris Canarias, Anna Quintanilla, y del director de Sostenibilidad de Banca de Empresas de CaixaBank en Canarias, Ignacio Muñoz, apuntó que el archipiélago sufre una crisis de vivienda que "está afectando a la industria" y, sobre todo, a la sociedad canaria.

Así expuso que los territorios residenciales y turísticos "están tensionados" y, en relación con ello, apuntó a un dato del Gobierno canario sobre que hay "350.000 plazas de vivienda vacacionales", lo que matizó "es casi la suma de todas las plazas hoteleras más las plazas extrahoteleras".

Y en este marco indicó que actualmente el de la vivienda vacacional "es un modelo de negocio alternativo, que va sin reglas y que está compitiendo de manera absolutamente desleal", con un modelo de negocio turístico "muy afincado, que tiene unas reglas muy claras, que tiene una planificación urbanística que desarrolla, además, todas las infraestructuras para poder dar salida a los servicios que requieran" quienes pasan sus vacaciones y que genera una "economía tremendamente potente".

En relación con ello, Alba apuntó que "por cada vivienda vacacional, hacen falta 35 camas vacacionales para dar un puesto de trabajo" en el sector hotelero.

Sin embargo, matizó, que "no" están en contra de la vivienda vacacional, ya que entiende que es un modelo "tremendamente interesante que hay que absorber, pero con una orden y con una regulación", porque dijo que aquí hay empresarios que "están intentando utilizar un vacío legal para hacer una competencia desleal, y en esa competencia desleal se están tensionando los precios de la vivienda".

Por ello, defendió la regulación en este ámbito que, afirmó, "está generando tensión en Canaria y en España", aunque en el archipiélago espera ver los resultados que tiene la normativa implantada "con cierta audacia" por parte del Ejecutivo regional.

"Nosotros lo que decimos es que el sector turístico no puede estar viviendo una crisis reputacional tremenda", señaló, que "se supone que es el que está depredando todo, y calladito, en la sombra, hayan crecido 350.000 plazas de vivienda vacacional sin ninguna regulación", para concluir subrayando que "igual el sector turístico no es el que está depredando nada".