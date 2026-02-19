Lopesan dice que "empieza a ver la luz" con 3 nuevos proyectos en Canarias y espera duplicar capacidad

El director general de Lopesan Hotel Group, José Alba, durante el encuentro informativo Philip Morris ‘Transformación de las industrias’, en el hotel Livvo Lumm, a 19 de febrero de 2026, en Las Palmas de Gran Canaria, Canarias (España). El encuentro ha si- Europa Press Canarias - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 19 (EUROPA PRESS)

El director general de Lopesan Hotel Group, José Alba, ha señalado este jueves que el grupo "empieza a ver la luz" con la ejecución de tres nuevos proyectos en Canarias, que se encuentra en fase de movimiento de tierra, y espera duplicar su capacidad en cinco años en el archipiélago.

Así lo ha expuesto durante un encuentro informativo organizado por Europa Press Canarias bajo el título 'Transformación de las Industrias' y en el que también han estado presente la directora general de Philip Morris Canarias, Anna Quintanilla; y el director de Sostenibilidad de Banca de Empresas de CaixaBank en Canarias, Ignacio Muñoz.

Alba ha afirmado que ante la moratoria turística que Canarias ha estado "sufriendo" durante "mucho tiempo" y por el "exceso de regulación y el bloqueo ambiental y permanente" para poder desarrollar otros proyectos, se empieza "a ver la luz" con tres planes que, aseguró, están "en fase final para la consecución de la licencia, de hecho ya están en fase de movimiento de tierra".

Por ello, espera que en los próximos cinco años el grupo Lopesan pueda duplicar su capacidad en Canarias, ya que subrayó que se trata de un "destino tremendamente resiliente", uno de los "mejores" destinos del mundo, apuntando que lo dice como conocedor de muchos lugares en los que Lopesan también está fuera del archipiélago.

Y, además, una muestra de ello son los gestores canarios, ya que indicó que muchos de ellos han desarrollado destinos del Caribe porque "no era un mundo que conocía el vacacional de 12 meses", si bien subrayó que Canarias es un destino "extraordinariamente muy interesante".

DOS AÑOS PARA EJECUTAR UN PROYECTO EN EL CARIBE, 17 EN CANARIAS

Cuestionado sobre el plazo medio para ejecutar un proyecto, Alba quiso exponer un caso práctico de Lopesan, apuntando que en diciembre del año 2017 el grupo ideó en el país caribeño de República Dominicana el proyecto de Lópesan-Costa Bávaro, un hotel con urbanización, zona industrial, edificios de empleados, boulevard, "como si fuera el micro destino", subrayando que el complejo "estaba abierto, con proyecto terminado, licencia, proyecto ejecutivo y ejecución, en mayo del 19".

Sin embargo, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), el proyecto del grupo en la parcela 28, que se encuentra detrás del hotel Baobab, aseguró que "se pensó inmediatamente después del Baobab, que terminó en el 2009", han pasado "17 años" y "ha tenido que ser modificado tres veces porque ya no está a la vanguardia", porque "no ha tenido luz verde, ha tenido problemas administrativos", entre otros.

Todo ello, incidiendo en que se trata de un "terreno urbano, que está dentro de una urbanización, de un plan parcial, que es un solar a día de hoy", y que podría "haber estado generando 1.500 puestos de trabajo directo y 3.200 puestos indirectos", sin embargo lamentó que "lleva parado 17 años".

Ambos ejemplos, puntualizó, sirven para "entender los tiempos y la seguridad jurídica", así como "lo que provoca". De todos modos, admitió que actualmente las instituciones, en este caso el Ayuntamiento de San Bartolomé, el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias, "están, en la medida de lo posible, poniendo las herramientas para que esto finalmente vea la luz", por lo que aseguró están "muy ilusionados", ya que "parece que las cosas realmente ahora se están moviendo".

EXCESO DE SEGURIDAD JURÍDICA

En este marco, el director general de Lopesan Hotel Group, José Alba, aprovechó para apuntar que el "exceso de seguridad jurídica genera inseguridad jurídica", indicando que siendo un país de la comunidad europea se entiende que hay seguridad jurídica.

Y ese exceso de burocracia reconoció que lleva a los inversores a poner su dinero incluso en "sistemas que pueden parecer inseguros jurídicamente aquí", si bien "prefieren asumir ese riesgo" a diferencia de invertir en un territorio "tan seguro como Canarias porque entienden que se van a meter en una maraña administrativa que igual no termina nunca".

Finalmente, Alba consideró que en Canarias hay espacio para el crecimiento empresarial, apuntando que eso es "indiscutible", pero cuando se habla de diversificación indicó que es necesario que se pongan las "herramientas" para ellos, al tiempo que entiende que "no tiene que ser en detrimento del sector turístico".

Además se cuestionó si se va a "obligar a las empresas a invertir en industrias en las que no ves rentabilidad". En este sentido, defendió que hay que especializarse "en lo que eres bueno" aunque aseguró creer en una diversificación pero haciéndola "de una manera inteligente" y "no tiene que ser a costa de un sector que es tremendamente rentable y que es una herramienta de sostenibilidad económica de Canarias" en relación al turismo.