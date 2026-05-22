Loro Parque Fundación presenta en Madrid 'SofiaNet', una red acústica pionera para proteger a los cetáceos del Estrecho

Loro Parque Fundación celebra en Madrid el Encuentro por la Biodiversidad en el Espacio Almagro - LORO PARQUE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Loro Parque Fundación ha celebrado este jueves el Encuentro por la Biodiversidad en el Espacio Almagro de Madrid. El encuentro reunió más de 150 personalidades del ámbito académico, político y conservacionista para presentar sus proyectos relativos a la protección de especies amenazadas.

El encuentro coincidió con la presentación de la Lista Roja Nacional de España en el Congreso de los Diputados con motivo del Día Internacional de la Diversidad Biológica, acto en el que ha participado Ángel Curros, director biológico del acuario Poema del Mar, para exponer los avances en la protección de especies críticamente amenazadas como el angelote y la mantelina; y del doctor Javier Almunia, que presentó el proyecto CanBIO, según informa el grupo empresarial en una nota.

En su intervención, el presidente de Loro Parque, Wolfgang Kiessling, ha reiterado la plena disposición del Grupo para colaborar en el rescate de las orcas Wikie y Keijo, en el parque Marineland (Francia). Ha subrayado que esta operación no responde a intereses comerciales, ya que el Parque "no gana un euro más" por tener "seis orcas en lugar de cuatro" sino a una responsabilidad "moral, técnica y profesional" para evitar que los animales mueran sin una alternativa real.

Kiessling ha sido "tajante" al señalar que la institución solo procederá al traslado si cuenta con el visto bueno del Gobierno de España y se garantiza la seguridad jurídica y técnica del proceso.

"Nuestra voluntad es salvar la vida de estos animales y rescatarlos de un destino fatal", ha asegurado el presidente del grupo empresarial, invitando al Gobierno a reconocer formalmente la "idoneidad" de las instalaciones de Tenerife, referentes munciales en bienestar animal.

Vivek Menon, presidente de la Comisión para la Supervivencia de Especies de la UICN, ha destacado la importancia de centrar los esfuerzos en la defensa individual de cada especie. Ha ejemplificado con la colaboración con Loro Parque Fundación en la recuperación del Guacamayo de Lear en Brasil, que pasó de estar al borde de la desaparición a contar con más de 2.200 ejemplares en la naturaleza.

"La naturaleza es muy resiliente y agradecida; si haces algo por ella, te lo devolverá", ha afirmado Menon, ofreciendo el apoyo de los 15.000 investigadores que integran su comisión para seguir colaborando con la Fundación Loro Parque.

PROYECTOS DE LA FUNDACIÓN

Por su parte, el presidente de Loro Parque Fundación, Christoph Kiessling, ha presentado como "gran hito" el Proyecto SofiaNet, que busca desarrollar un sistema avanzado de monitorización acústica continua y automatizada para conocer la presencia de cetáceos en el Estrecho de Gibraltar.

Exportando la tecnología desarrollada en Canarias a través del proyecto CanBIO, SofiaNet permitirá generar datos de alta calidad para entender mejor las amenazas derivadas del ruido de origen humano y mejorar la gestión de este espacio marino crítico. El proyecto cuenta con la colaboración de la Fundación Reina Sofía, la Universidad de La Laguna y CIRCE.

La jornada sirvió también para desgranar otros proyectos clave que sitúan a la Fundación a la vanguardia. El Dr. Antonio Fernández (ULPGC) presentó su nuevo libro "Células del Delfín", una obra única que utiliza la microscopía electrónica para el diagnóstico patológico, permitiendo "hablar con la muerte para ayudar a la vida". Por su parte, el Dr. Renaud de Stephanis (CIRCE) detalló cómo 22 años de estudios han permitido reducir en un 80% las interacciones con veleros gracias a recomendaciones basadas en ciencia, como navegar en aguas someras y no detener la embarcación.

El Dr. Javier Almunia expuso el proyecto cambio, que estudia la acidificación oceánica, el ruido submarino y el impacto del cambio climático en la biodiversidad terrestre y marina, siendo referente a nivel mundial y que cuenta con a financiación de Loro Parque Fundación y el Gobierno de Canarias, en colaboración con la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Loro Parque Fundación ha reafirmado este jueves su papel como "motor de la conservación global", habiendo salvado a 18 especies de la extinción con una inversión de 30 millones de dólares.