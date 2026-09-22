Loro Parque Fundación y la UICN SSC sellan una alianza global para acelerar la protección de especies amenazadas

El presidente de Loro Parque Fundación, Christoph Kiessling y Vivek Menon, presidente de la UICN SSC, en la firma de una alianza oara proteger especies amenazadas - LORO PARQUE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Loro Parque Fundación y la Comisión para la Supervivencia de las Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN SSC) han formalizado una alianza estratégica mundial que permitirá reforzar la acción directa para la protección de especies amenazadas y movilizar nuevos recursos hacia algunas de las prioridades más urgentes de la conservación internacional.

El acuerdo, firmado por Christoph Kiessling, presidente de Loro Parque Fundación, y Vivek Menon, presidente de la UICN SSC, establece un marco de colaboración hasta 2029 y conecta la capacidad científica, técnica y financiera de Loro Parque Fundación con una de las mayores redes mundiales de especialistas dedicados a la conservación de especies.

Como pilar central del compromiso, Loro Parque Fundación proporcionará un destacado apoyo financiero a la Oficina del Presidente de la UICN SSC para contribuir a la implementación del Plan Estratégico de Especies 2026-2029.

Asimismo, la alianza marca el lanzamiento del 'Kiessling Species Survival Fund', un fondo concebido para financiar anualmente proyectos prioritarios impulsados por los grupos de especialistas de la UICN SSC a escala internacional, recoge una nota de la compañía.

En el marco de esta unión, Loro Parque Fundación se incorpora como 'Gold Member al Species Philanthropy Council' de la UICN SSC y pasa a formar parte de los 'Species Survival Core Partners', consolidando su papel entre los principales aliados globales de la conservación.

El presidente de Loro Parque Fundación, Christoph Kiessling, destacó que "esta alianza con la UICN SSC representa un paso decisivo en el compromiso histórico con la conservación basada en el conocimiento científico".

En su opinión, "la creación del 'Kiessling Species Survival Fund' y el respaldo directo al Plan Estratégico 2026-2029 nos permitirán canalizar recursos esenciales hacia los especialistas que trabajan sobre el terreno protegiendo la biodiversidad".

En es línea expuso que desde Canarias reafirman su "determinación de impulsar soluciones globales para salvaguardar las especies más amenazadas del planeta".

DESPLEGAR ACCIONES EFICACES

Por su parte, Vivek Menon, presidente de la Comisión para la Supervivencia de las Especies de la UICN (SSC), señaló que "la suma de fuerzas con Loro Parque Fundación fortalece de forma sustancial la capacidad de la UICN SSC para desplegar acciones eficaces allí donde más se necesitan".

Así, dijo, "su apoyo como 'Gold Member del Species Philanthropy Council' y su contribución técnica en grupos clave potencian la labor de nuestra red global de expertos y este acuerdo hasta 2029 consolida una visión compartida para garantizar que la protección de la naturaleza siga siendo una prioridad científica y social a nivel mundial".

Otro de los pilares del acuerdo será el impulso al 'Centre for Species Survival Macaronesia', ubicado en las instalaciones de Loro Parque Fundación.

Este centro permite reforzar desde Canarias los procesos internacionales de evaluación, planificación y acción para la conservación de especies, consolidando al archipiélago como nodo estratégico dentro de la red global de la UICN SSC.

La alianza da continuidad a una trayectoria iniciada por Loro Parque Fundación en 1994.

Según recoge el propio acuerdo firmado con la UICN SSC, la Fundación ha participado desde entonces en más de 300 proyectos de conservación e investigación en 54 países y ha contribuido, a través de sus proyectos, a evitar la desaparición de 18 especies.

Con la firma de este acuerdo, Loro Parque Fundación y la UICN SSC establecen ahora una estructura estable de cooperación hasta 2029 que combina ciencia, financiación, conocimiento especializado, creación de capacidades y acción directa, con un objetivo común, conseguir que las prioridades internacionales para la conservación de especies se traduzcan en resultados tangibles allí donde son más necesarios.