Loro Parque Fundación ultima su convocatoria internacional de proyectos de conservación para 2027

Técnico de Loro Parque Fundación - LORO PARQUE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Loro Parque Fundación busca los próximos proyectos capaces de marcar la diferencia en la conservación de especies amenazadas con una convocatoria internacional de financiación para 2027 que entra ya en la recta final, con el 31 de julio como fecha límite.

Esta convocatoria está dirigida a iniciativas alineadas con la misión de Loro Parque Fundación de proteger la biodiversidad y contribuir a la conservación de especies amenazadas.

Los proyectos presentados deberán estar asociados a especies en peligro de extinción y contar con el respaldo de una ONG, universidad, centro de conservación u otra entidad científica o conservacionista reconocida, recoge una nota de la compañía.

La Fundación prestará especial atención a aquellas propuestas centradas en loros, especies marinas y ecosistemas terrestres o marinos de alto valor ecológico.

Asimismo, los proyectos deberán estar vinculados a los tres pilares fundamentales de Loro Parque Fundación: conservación, investigación y educación.

Como parte de su compromiso medioambiental, Loro Parque Fundación también valorará la colaboración con organizaciones o equipos que puedan acreditar una adecuada gestión de los residuos generados durante las fases de trabajo de campo, reforzando así la sostenibilidad de las acciones desarrolladas sobre el terreno.

Con más de 300 proyectos desarrollados y una inversión que supera los 30 millones de dólares, Loro Parque Fundación se ha consolidado como una de las entidades más eficaces del mundo en conservación de especies.

Gracias a su labor se ha logrado salvar a 18 especies de la extinción, entre ellas casos emblemáticos como el guacamayo de Lear, del cual son más de 1.100 ejemplares en la naturaleza, o la mejora del estado de conservación de seis caracoles endémicos de Canarias.

Cada año, la Fundación recibe cientos de propuestas procedentes de diferentes lugares del mundo, que son analizadas rigurosamente por un comité de expertos.

La evaluación se realiza siguiendo criterios científicos establecidos y tomando como referencia la Lista Roja de la UICN, que clasifica a las especies según su nivel de amenaza, desde 'Preocupación menor' hasta 'Extinto'.

Con esta convocatoria, Loro Parque Fundación reafirma su compromiso con la cooperación internacional, la investigación aplicada y la protección de especies amenazadas, impulsando proyectos capaces de generar un impacto real y contribuir a reducir el grado de amenaza de las especies.