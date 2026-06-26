Loro Parque, Siam Park y Poema del Mar, premio a la excelencia sostenible en el I Foro de Líderes 'Soy Canary Green'

Ricardo Fernández de la Puente, director de Relaciones Institucionales del Grupo Loro Parque, en el I Foro de Líderes 'Soy Canary Green', donde Siam Park, Loro Parque y Poema del Mar han sido reconocidos con el premio a la excelencia sostenible - GRUPO LORO PARQUE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Loro Parque, Siam Park y Poema del Mar han sido galardonados recientemente por la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) con el prestigioso distintivo de sostenibilidad Soy Canary Green.

Este reconocimiento, entregado en el marco del I Foro de Líderes, celebrado en la Bodega El Lomo de Tegueste (Tenerife), sitúa a los tres centros del Grupo Loro Parque "entre las 50 organizaciones más comprometidas" con un modelo turístico "responsable, innovador y profundamente enraizado" en el territorio canario, según ha informado el grupo empresarial en una nota de prensa.

El encuentro ha marcado, además, la adhesión de Loro Parque Fundación como socio estratégico del proyecto 'Soy Canary Green', uniendo fuerzas con otras ocho instituciones de referencia para actuar como palanca de transformación del modelo turístico de las islas. Con esta alianza, la Fundación busca poner al servicio del archipiélago su dilatada experiencia internacional en conservación animal, educación ambiental y sostenibilidad.

Así lo ha subrayado Ricardo Fernández de la Puente, director de Relaciones Institucionales del Grupo Loro Parque, quien ha puesto en valor este reconocimiento como "el reflejo del esfuerzo diario de todo el equipo por consolidar un turismo que cuida, protege y preserva el entorno natural canario". Asimismo, ha destacado que la alianza de la Fundación con 'Soy Canary Green' es "un paso natural" en la trayectoria de un grupo "firmemente convencido" de que el turismo responsable es el modelo más competitivo y justo con la sociedad y el territorio.

RECONOCIMIENTO DE LA AMTC

El reconocimiento de la AMTC al Grupo Loro Parque respalda, asimismo, una trayectoria de décadas con el liderazgo de la gestión ambiental en el sector turístico. En 2021, recuerda el grupo empresarial, Loro Parque se convirtió en el primer zoológico del mundo en obtener una huella de carbono negativa acreditada por el Gobierno de Canarias, gracias a su capacidad para generar más energía limpia de la que consume.

Solo en 2024, a través del proyecto Bye Bye Plastic, el grupo evitó la generación de 200 toneladas de plástico de un solo uso. A esta cuestión se suman que los parques cuentan con los máximos estándares internacionales de calidad y sostenibilidad, como las certificaciones EMAS, ISO 14001, Biosphere Sustainable y el Premio de Sostenibilidad de la Asociación Mundial de Zoos y Acuarios (WAZA).

El I Foro de Líderes Soy Canary Green se ha consolidado en esta primera edición como el espacio de debate "clave" para los grandes retos del sector, reuniendo a empresas, profesionales e instituciones del archipiélago. Durante la jornada, la AMTC también ha distinguido a 20 embajadores de diversos sectores por su rol activo en la movilización y difusión del turismo sostenible en las islas.