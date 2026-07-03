Loro Parque (Tenerife) reproduce por primera vez el 'pez navaja'

Pez navaja - LORO PARQUE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Loro Parque ha hecho historia en el ámbito de la conservación marina al lograr reproducir con éxito el 'Aeoliscus strigatus', conocido popularmente como 'pez navaja', uniéndose a un grupo de tres instalaciones en todo el planeta capaces de conseguir este hito bajo cuidado humano.

El 'pez navaja', pariente cercano de los caballitos de mar, es una de las especies más singulares y fotogénicas del océano Índico y el mar Rojo, donde habita en las zonas tranquilas de los arrecifes de coral.

Su nombre popular responde a su llamativa silueta, un cuerpo comprimido lateralmente y afilado como el filo de un cuchillo, de color verde oliva con el vientre plateado y recorrido por una característica línea negra longitudinal.

Pero si algo distingue a este pez es su forma de desplazarse ya que nada en posición vertical, con la cabeza orientada hacia el fondo marino, un comportamiento excepcional en el reino animal que le permite camuflarse entre las espinas de los erizos de mar del género 'Diadema', con los que mantiene una curiosa relación de convivencia, recoge una nota de Loro Parque.

Detrás de la aparente sencillez de este logro se esconde uno de los mayores desafíos de la acuariología marina.

No en vano, reproducir al 'pez navaja' en un entorno controlado es una tarea de enorme dificultad, especialmente durante su primera fase de vida, la etapa larvaria, considerada el auténtico cuello de botella biológico de la especie.

Superarla, indica Loro Parque, exige un "control milimétrico" de la alimentación y de los parámetros del agua, además de años de conocimiento acumulado sobre el comportamiento de estos animales.

El resultado de este trabajo es un exitoso grupo de 18 juveniles, de apenas dos centímetros de longitud, que permanecen en una zona de cuarentena especialmente acondicionada, donde reciben un seguimiento individualizado por parte del equipo de acuaristas y veterinarios de Loro Parque.

UNA ESPECIE COMPLEJA

"Conseguir la reproducción del 'pez navaja' es uno de esos logros con los que llevas soñando años. Es una especie extraordinariamente compleja que, bajo cuidado humano, exige reproducir hasta el más mínimo detalle de su hábitat natural. Que hoy tengamos 18 juveniles nadando delante de nosotros es la mejor recompensa a años de trabajo, prueba y error", añadió Yeray Martín, responsable del acuario de Loro Parque.

Igualmente, subraya el papel del conocimiento etológico en este tipo de logros.

"En su hábitat natural, el 'pez navaja' es un animal gregario y vive en grupo para sentirse seguro y desarrollarse con normalidad, entender esa necesidad social, junto con sus preferencias alimenticias y su peculiar manera de relacionarse con otras especies del arrecife, ha sido determinante para poder cerrar con éxito su ciclo reproductivo en el acuario", explicó el conservador marino.

Este nuevo hito refuerza el "compromiso" de Loro Parque con la investigación y la conservación de la biodiversidad marina, en un contexto en el que numerosas especies de los arrecifes de coral se enfrentan a amenazas crecientes en su hábitat natural, detalla la compañía.

"Cada especie que logramos reproducir, es una ventana de conocimiento que revertimos en la conservación de los océanos, concluyó Yeray Martín.