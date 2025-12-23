Luz verde al convenio de remodelación del muelle de enlace de Santa Cruz de Tenerife con una inversión de 80 millones

Santa Cruz de Tenerife aprobará el viernes el convenio para la integración del Muelle de Enlace en la ciudad - AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este martes, a petición del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, el proyecto de convenio interadministrativo entre la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias para la financiación, tramitación y ejecución de las obras de remodelación del muelle de enlace del Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

El acuerdo contempla una actuación estratégica que transformará este espacio portuario en una nueva estación de cruceros y ferries, incorporando además zonas comerciales y de restauración, así como paseos peatonales en cubierta abiertos a la ciudadanía, reforzando la integración puerto-ciudad y su conexión directa con el entorno urbano.

La iniciativa forma parte del proceso de renovación del frente marítimo de Santa Cruz de Tenerife y permitirá consolidar el muelle de enlace como puerta de entrada marítima a la ciudad, en continuidad con la Plaza de España, generando nuevos espacios de uso público compatibles con la actividad portuaria y contribuyendo a la dinamización económica, turística y social de la capital.

El proyecto cuenta con una inversión global estimada de 80 millones de euros, financiada de forma conjunta por las cuatro administraciones firmantes, y se desarrollará mediante la contratación de la redacción del proyecto, la dirección facultativa y la ejecución de las obras, conforme a los criterios de sostenibilidad, eficiencia energética e integración urbana definidos en el convenio.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha acordado declarar la tramitación de urgencia del convenio, con el objetivo de agilizar los plazos administrativos y avanzar con mayor celeridad en la materialización de esta actuación estratégica.

En este marco, el Ejecutivo ha encomendado a la persona titular de la consejería competente en materia de puertos de la Administración Pública de Canarias el liderazgo del impulso y la tramitación del procedimiento para la suscripción del citado convenio, contando para ello con la asistencia material de la Viceconsejería de Infraestructuras.

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha destacado que este convenio va a permitir el "ansiado encuentro con el mar" de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, una reivindicación que "había quedado largo tiempo olvidada".

En esa línea ha indicado que el "anhelo" de todos los chicharreros es alcanzar el mar desde la plaza Weyler y además van a "mejorar" los servicios que presta la autoridad portuaria y la capital va a empezar a jugar "en las grandes ligas" del tráfico de cruceros, con un puerto que será "referencia a nivel europeo".