Luz verde del Parlamento a la tramitación de la ley de alquiler vacacional tras rechazar enmiendas de PSOE y Vox

Franquis (PSOE) acusa al Ejecutivo de "alarma social y efecto llamada" y Jover (Vox) cuestiona el "asalto" a la propiedad privada

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este viernes en debate de primera lectura iniciar la tramitación parlamentaria de la ley de alquiler vacacional tras rechazar las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos Socialista y Vox.

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, ha dicho que esta ley de forma parte de una estrategia para 'repensar' el turismo en un momento de auge de la "economía de plataformas".

Ha dicho que el alquiler vacacional tiene una "fuerte demanda" en Canarias, con crecimientos de entrada en el mercado por encima del 20% desde 2023, y aunque ha reconocido el derecho a la propiedad privada, también entiende que las administraciones deben trabajar para evitar la "especulación" y dar seguridad jurídica.

Ha tildado de "caos" la situación actual y defendido los "límites" de la nueva ley, que se aplican con "bisturí" por territorios, con un 90% de las viviendas para uso residencial y el 10% para actividad turística, y en el caso de las 'islas verdes', un 80% y 20% respectivamente.

Igualmente se prohíbe el alquiler vacacional en VPO ni los 'falsos hoteles' en edificios completos de viviendas. "Hemos plantado cara a los grandes tenedores", ha comentado.

De León ha apelado a hacer "compatible" el derecho a la vivienda con la actividad turística, "sin criminalizar pero tampoco sin banalizar", y reivindicado que hay que poner "límites", en línea con los últimos pronunciamientos del Tribunal Constitucional y el Supremo.

Como entiende que el alquiler vacacional es "necesario" para la oferta de las islas, ha defendido el régimen transitorio, y no ha escondido las "presiones" que ha recibido desde distintos sectores, por lo que ha valorado la "lealtad" del presidente y el vicepresidente canario, Fernando Clavijo y Manuel Domínguez.

Además ha apelado a los grupos que no pierdan de vista la "convivencia" en el archipiélago y el "futuro" de las islas pues quiere que los barrios "se parezcan a Canarias".

El portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, ha comentado que hay familias "sufriendo y agobiadas" en el archipiélago y el Gobierno ha optado por "estar con los más fuertes" en este debate, al invadir competencias de los ayuntamientos.

Ha afeado a la consejera que no haya "consenso" y haya generado "enormes dudas" entre los propios socios de gobierno, reprochando la "alarma social y el efecto llamada" de la nueva norma, que no tiene "sentido común ni sensibilidad social".

Ha pedido a De León "valentía con los fuertes y no con los débiles", ha lamentado que el Gobierno no se haya abierto a una moratoria y solicitado una regulación del sector "con la mayoría de la gente".

Franquis ha dicho que "nada tiene que ver" un municipio con otro o las 'islas verdes' con las turísticas y ha criticado que den toda la responsabilidad a los ayuntamientos "sin medios". "Hablan mucho de la gobernanza en Canarias y, sin embargo, los tratan como los tratan", ha apuntado.

Incluso, ha pronosticado que si el proyecto de ley se aprueba sin cambios, "el tiempo de vida de ese proyecto de ley será el tiempo de vida de este Gobierno".

Paula Jover (Vox) ha comentado que la nueva ley es un "asalto" a los ciudadanos, pues se aplica al "100% de los municipios", ha acusado al Gobierno de "jugar con lo que da de comer" y "amenazar" a los empresarios con que tienen que subir salarios.

Ha dicho que el Ejecutivo "castiga" a la vivienda vacacional y la coge como "chivo expiatorio" para justificar la "crisis habitacional" en el archipiélago, al tiempo que ha pedido una ordenación del alquiler vacacional "coherente" y no basada en el "interés del Gobierno". "No son fiamos, aquí no hay juego limpio", ha agregado.

Ha insistido en que hay que "innovar" en el turismo y no se puede "expulsar" a los pequeños propietarios que han invertido sus ahorros para beneficiarse del negocio turístico, más aún cuando no pasa "nada" ante la 'okupación' de viviendas.

AHI: LOS DIPUTADOS NO SE PUEDEN "ARRUGAR" PESE A LAS "PRESIONES"

Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha comentado que es "interesante" regular el alquiler vacacional, con más de 232.000 en Canarias, aunque no le ha achacado en exclusiva la crisis habitacional, dado que hay "miedo" entre los propietarios a alquilar sus casas.

"Haga lo que haga la van a criticar", ha espetado a la consejera, instando a todos los diputados a "trabajar" en la regulación para que todo no quede en manos del Supremo y el Constitucional.

Así, ha pedido un esfuerzo y un "trabajo decente" para que los municipios tengan normas factibles, avanzando que los diputados no se pueden "arrugar" ante las "presiones" de las últimas semanas.

Jesús Ramos (ASG) ha comentado que se debió crear una comisión de estudio sobre el alquiler vacacional, ha defendido que sirve para repartir la riqueza en Canarias y que el objetivo es que todas las viviendas estén adaptadas a la legalidad.

Ha dicho que no se puede "achacar" al alquiler vacacional la falta de vivienda en el archipiélago y ha ofrecido el "compromiso" de su grupo por trabajar en busca de una ley que tenga el mayor consenso posible.

Esther González (NC-BC) se ha mostrado a favor de la "ordenación y regulación" del alquiler vacacional si bien ha sido "crítica" con el contenido de la ley, que nace sin consenso, pues solo la "aplauden" los empresarios hoteleros.

Ha advertido de que la ley será "inaplicable" por la falta de capacidad técnica y económica de los ayuntamientos y pronosticado que será "fracasada", pues entre otras cosas, no atiende a las especifidades de los municipios ni distingue entre grandes y pequeños tenedores. "Este proyecto de ley ha errado el tiro", ha comentado.

PP: NO SE PUEDE "DENOSTAR" ESTA MODALIDAD

David Morales, del Grupo Popular, ha comentado que esta ley "blinda" el alquiler vacacional, una modalidad de la que no se puede "prescindir" ni "denostar", ha criticado a PSOE y Vox por "dar la espalda" a la necesidad de conjugar actividad turística y acceso a la vivienda.

Ha pronosticado que en Canarias queda "vivienda vacacional para rato" y valorado la "coherencia" de NC-BC de descartar una enmienda a la totalidad y abrirse a trabajar en ponencia con enmiendas parciales.

Socorro Beato, del Grupo Nacionalista, ha comentado que la ley es necesaria para regular el alquiler vacacional, porque aunque ha generado "oportunidades" a las familias canarias, también ha logrado "desplazar" a los residentes o subir los precios del alquiler.

Ha apuntado que el objetivo es que sea "compatible" la actividad turística con el acceso a la vivienda, al tiempo que ha subrayado que otros destinos ya han impuesto límites como Cataluña, Amsterdam o Venecia.

No obstante, ha indicado que su grupo va a trabajar para "mejorar" la ley, teniendo en cuenta las especificidades isleñas, y ha afeado a los socialistas que hayan pasado de solicitar un decreto ley por la vía de urgencia a pedir la retirada del texto.

"No tienen rumbo ni proyecto, tienen el síndrome del 'quedabien', dando tumbos según sopla el viento", ha agregado.