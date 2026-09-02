Machín dice que la financiación de las universidades es un "documento abierto" y las emplaza a negociar

Archivo - La consejera de Universidades del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, en el Pleno del Parlamento - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS) - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Universidades, Ciencia y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, ha afirmado este miércoles que la propuesta de financiación de las dos universidades públicas es un "documento abierto" por lo que las ha emplazado a abrir las negociaciones, que arrancarán este mismo mes.

En una comparecencia en comisión parlamentaria solicitada por el Grupo Nacionalista ha indicado que el Ejecutivo quiere "dar estabilidad" a las universidades ya que supone un "desgaste" negociar cada año en los presupuestos autonómicos.

En esa línea ha apuntado que la propuesta "no es una imposición" del Gobierno aparte de que el documento "se va a heredar" por el siguiente Gobierno, subrayando que habrá una financiación básica y otra vinculada a objetivos. "Es lícito que se puedan exigir objetivos y proteger los recursos estructurales", ha indicado.

Entre los objetivos ha citado concretamente aumentar los alumnos de la formación continua, implementar las microcredenciales, implantar titulaciones de grado y máster con mención dual, mejorar la tasa de eficiencia, aumentar las publicaciones científicas de alto impacto, aumentar los fondos obtenidos en convocatorias competitivas, contratos de transferencia, creación de empresas 'spin-off' e ingresos por patente, aumentar estudiantes internacionales y reducir la tasa de abandono.

Machín ha apuntado que el documento se puede "revisar" y el Gobierno "está dispuesto a ceder si hay propuestas realistas", por lo que ha ofrecido "mano tendida" a los rectores, dejando claro, no obstante, que "las condiciones económicas son las que son".

Ha admitido que en la propuesta hay un "error técnico" en cuanto a las retribuciones que se va a corregir y ha pedido a los grupos que no echen "todo el peso" de la financiación sobre la comunidad autónoma ya que la LOSU fija que el gasto público en educación universitaria en España debe alcanzar como mínimo el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) y el Gobierno "solo ha convocado dos reuniones".

La propuesta del Gobierno de Canarias para el trienio 2027-30 supone un incremento de la financiación autonómica de 45 millones de euros, un 16% más, hasta superar los 1.242 millones de euros.

CC, "SORPRENDIDA" CON LAS CRÍTICAS DE LOS RECTORES

Vidina Espino (CC) ha comentado que las dos universidades públicas son esenciales para la formación de los jóvenes y el Gobierno es "consciente" de sus necesidades financieras ya que "tienen dificultades" para organizar sus plantillas, titulaciones, proyectos de investigación o inversiones "sin saber con qué recursos pueden contar a varios años vista".

Ha comentado que la propuesta de financiación del Ejecutivo es un "documento de trabajo" sobre el que "empezar a trabajar" para poder llegar a un acuerdo definitivo y firmar el futuro contrato-programa y entiende que debe de haber "diálogo y respeto" entre instituciones.

En ese sentido, se ha mostrado "sorprendida" por las críticas de los rectores a una negociación "que no ha comenzado".

Raúl Acosta (AHI) ha indicado que el debate sobre la financiación de las universidades no debe centrarse solo en "que dinero van a recibir" sino que se quiere conseguir con esos recursos económicos y fijar "incentivos" hace que "mejoren su funcionamiento, sean más eficientes, impulsen más la investigación, y aumente la transferencia de conocimiento".

Ha dicho que no es "razonable" tener un modelo que cada año se limite a incrementar los fondos y la financiación vinculada a objetivos puede convertirse en una herramienta para "premiar" a las universidades que persigan la excelencia.

Jesús Ramos (ASG) ha valorado que cada año aumente la financiación de las universidades y ha incidido en potenciar la "igualdad de oportunidades" para todos los estudiantes canarios ante las dificultades que se presentan para los que no viven en las islas capitalinas.

En cuanto a la financiación por objetivos ha dicho que es "positivo" siempre que está garantizadas las líneas estructurales.

Nicasio Galván, portavoz de Vox, ha instado a Machín a "concretar qué objetivos" se pide a las universidades porque el nuevo modelo puede quedar en una "bomba de humo" al tiempo que ha remarcado que aún se está lejos del consenso.

"No se trata de dinero por dinero sino qué hacer con ese dinero y de gestionarlo bien", ha destacado, porque hay mucho "chiringuito" en torno a las administraciones públicas.

NC-BC PIDE "PAGAR LO BÁSICO"

Carmen Hernández (NC-bc) ha dicho que es "arriesgado y pernicioso" incluir los objetivos en la financiación estructural de las universidades porque hay que "pagar a los profesores" y actualizar contratos acorde al IPC.

"Vamos a pagar lo básico, vamos a permitir que las universidades sean sostenibles y viables y que funcionen con normalidad", subrayando que pasaría si se aplicara un modelo por objetivos a la sanidad pública.

La diputada canarista ha comentado que el Ejecutivo "tiene dinero" porque "deja de gastar cada año 1.000 millones" y ha planteado si asfixiar a las universidades públicas esconde que los alumnos se conviertan en "clientes" de las privadas.

María Isabel Saavedra (PP) ha comentado que una financiación por objetivos no puede "poner en riesgo" la actividad de ambos centros sino que se oriente a "impulsar la investigación y la transferencia de conocimientos, favorecer la empleabilidad, avanzar en digitalización o reforzar la internacionalización".

Además, ha reclamado que haya una mirada especial para los alumnos de las islas no capitalinas.

Yaiza López (PSOE) ha valorado que "por fin" llegue la propuesta de financiación pero el "relato triunfalista" del Gobierno "dura" hasta que lo analizan los rectores, con "dos realidades diferentes" ya que "no cambia" la infrafinanciación, pues necesitan 15 millones para pagar la subida de los salarios.

Ha apuntado que el documento se desvía de los trabajos previos para elaborar la propuesta y ha insistido en que "lo primero" es tener una financiación estructural, más allá de los incentivos. "Las universidades no son una prioridad para este Gobierno", ha señalado.