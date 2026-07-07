Machín reduce a una "cuestión técnica" el derribo del 'monumento a Franco' y rehúye una pelea entre administraciones

Monumento en honor a Franco ubicado en Santa Cruz de Tenerife - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, ha reducido este martes a una "cuestión técnica" y no de "voluntad política" el posible derribo del llamado 'monumento a Franco' ubicado en Santa Cruz de Tenerife una vez que el Gobierno central lo ha incluido en el catálogo estatal de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática.

En respuesta a una pregunta del Grupo Socialista en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha señalado que todas las decisiones de memoria democrática "tienen que adaptarse ajustadas al marco jurídico" y en ese sentido ha defendido la labor de su Ejecutivo al reunir al Consejo de Patrimonio Cultural, que dictaminó que la escultura no tenía valores para ser declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

"No busque usted enfrentamientos entre las administraciones, no lo queremos buscar, mi deber es una cuestión técnica, no política", ha espetado a la diputada socialista Yaiza López, subrayando que "no puede haber duda" con la posición del Gobierno de Canarias.

Además, ha puesto sobre la mesa el "error" del 'Pacto de las Flores' en el pasada legislatura pues solo hicieron un catálogo de Santa Cruz de Tenerife y no de toda Canarias, tal y como marca la ley autonómica. "Eso sí que fue no cumplir la ley, hay un procedimiento de errores", ha señalado.

Yaiza López (PSOE) ha reprochado a la consejera la "falta de actuación" del Gobierno de Canarias para desarrollar plenamente su propia ley de memoria histórica que "no se puede quedar solo en papeles, hay que cumplirla".

Ha recordado como el Gobierno, ante el recurso judicial interpuesto por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, "revocó y dejó sin efecto" el catálogo elaborado por especialistas de la Universidad de La Laguna en lugar de "defenderlo".

"Argumentaron que era la única forma que tenían de aplicar la ley, después también inventaron que el catálogo no era regional, que después se comprobó que estaba en tres fases y la Universidad lo entregó en tiempo y forma, la realidad es que a día de hoy, Canarias sigue sin catálogo", ha explicado.

En esa línea, ha indicado que las víctimas "siguen esperando" a que el Gobierno canario "cumpla la ley", que "no nació para proteger ninguna simbología franquista sino para reparar a los que sufrieron la represión".

López Landi se ha preguntado por qué llevan "dos años y medio esperando" por el catálogo y ha instado a la consejera a actuar con "voluntad política" y "cumplir la ley".