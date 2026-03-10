La madre de Airam, el joven autista desaparecido en La Palma, estrena en el Festival de Málaga la película sobre su hijo

Sucesos.- Localizan una mochila en la zona de búsqueda de Airam, el joven con autismo desaparecido en La Palma - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE LA PALMA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cineasta palmera Mercedes Afonso, madre de Airam, el joven con autismo y altas capacidades desaparecido desde hace varias semanas en la 'isla bonita', estrena este martes en el Festival de Málaga 'El mapa para tocarte', la película documental que narra la vida de su hijo.

En un 'post' publicado en redes sociales ha señalado que la cinta ve la luz "después de ocho largos años de película y de vida, cargada de cosas imprevisibles y durísimas".

"Hoy es el día en que habíamos decidido abrir nuestro corazón y nuestra intimidad al público y es un momento de alegría para nosotros como familia, aunque las circunstancia sean las que son", ha detallado, subrayando que Airam ha estado "implicadísimo" con la película y deseando que llegara la fecha del estreno.

"Esta familia está muy acostumbrada a imprevistos, a que las cosas no sean como las habíamos planeado y hoy es así", ha comentado.

Mercedes no estará en Málaga porque se ha quedado en la isla para acompañar en las labores de búsqueda de su hijo, al que siente "escondido" huyendo de un episodio de 'estrés autista'.

Ha insistido en que se trata de un día "muy importante" para su familia porque el público "podrá conocer de verdad" a Airam a Irene, y a ella misma y "transitar" sus "infiernos y alegrías".

"Para encontrar a alguien realmente, hay que saber a quien se busca y Airam no es alguien común. Nosotros, su familia y un pequeño grupo de amigos cercanos, sabemos quién es Airam, por eso seguimos nuestro mapa hacia él, apoyados por conocedores de desapariciones de jóvenes autistas y por profesionales de las emergencias", ha indicado.

Ha confesado su "amor" por Airam e Irene e indicado que abraza la vida agradecida por "haber vivido tantas cosas y salir fortalecidos, agradecidos por haber terminado la película y tener el privilegio de compartirla".

"Llevo toda la vida siguiéndome por mi intuición, y ahora más que nunca, que toda la energía que genere lo que se muestra hoy, te llegue hijo mío, para que encuentres el camino a casa, te esperamos con los brazos y el corazón abierto, comprendiendo y aceptando siempre, tus procesos", ha comentado.