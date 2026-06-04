Una manta esperancera y un frontal de altar de calado y roseta, regalos de Tenerife a León XIV

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha entregado este jueves al obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, una manta esperancera y un frontal de altar elaborado a través de las técnicas de calado y roseta a modo de presentes del pueblo de Tenerife al Papa León XIV.

Dávila ha indicado que "no hay nada más simbólico" que una manta esperancera que refleja el "calor de los corazones de los tinerfeños" con motivo de la visita, que quedará "para siempre en la memoria colectiva" de la isla.

Así, ha destacado que estos regalos son "una parte del alma" de Tenerife que hablan de la historia y las tradiciones de la isla, de sus artesanos y los "valores" que la representan como la "hospitalidad, solidaridad y respeto" por las raíces.

Santiago, que ha agradecido los presentes, ha resaltado que durante la misa que se celebrará en el puerto de Santa Cruz de Tenerife también habrá "guiños a la canariedad", con las imágenes de la Virgen de Candelaria y el Cristo de La Laguna, las reliquias del Padre Anchieta y el Hermano Pedro, las actuaciones musicales de Chago Melíán y Los Sabandeños y cuatro personas que participarán en la ofrenda vestidas con el traje típico.

Ha comentado que no habrá "sorpresas" en la visita del Papa más allá de algo que se va a preparar en la sede del Obispado, donde León XIV descansará y tomará algún aperitivo tras culminar el encuentro con migrantes en La Laguna y como paso previo a la misa.

El Cabildo también aportará algo más de un millar de plantas autóctonas de los viveros de La Tahonilla y Las Eras para la ambientación del muelle y se trabaja con Puertos del Estado para disponer de equipos refrigerados que permitan distribuir agua entre los asistentes.