Mantienen las restricciones de grado 2 por riesgo de incendio en el sur y oeste de Tenerife y las rebajan en el resto

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha desescalado las medidas extraordinarias preventivas a grado 1 para la prevención de incendios forestales en la isla para las zonas norte y Anaga, y el grado 2 para el sur y oeste de la Isla ante la declaración de alerta por riesgo de incendios forestales por temperaturas que podrían alcanzar los 34ºC.

La resolución, adoptada por la Consejería Insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, ha entrado en vigor este jueves, a partir de las 15:00 horas, hasta la finalización de dicha situación de alerta y permanecerá activa hasta la finalización de la situación de alerta en las zonas forestales de la isla.

En una nota, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha recordado que la vertiente sur y oeste mantiene las medidas extraordinarias de grado 2 porque las condiciones de riesgo muy alto se mantienen.

"Nuestro compromiso es con los tinerfeños y el propio territorio y nuestro entorno natural. Por eso desde la corporación hacemos un llamamiento a la ciudadanía de responsabilidad para que podamos mantener para generaciones futuras nuestro patrimonio natural", ha añadido la presidenta insular.

Por su parte, la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, apunta que, a pesar de la desescalada a grado 1 en las zonas norte y Anaga, es precisa la prudencia y tener en cuenta que "hay que extremar las precauciones" en cualquier actividad que pueda inducir u originar un incendio.

"En el sur y el oeste de la Isla, las condiciones no cambian y las restricciones de grado 2 persistirán por el alto riesgo de incendio que existe", ha aseverado.

RESTRICCIONES

Entre las principales restricciones que se activan con el nivel de grado 1 para el Norte y Anaga, queda prohibido encender fuego en exteriores, incluyendo hogueras, barbacoas, fogones y cocinas de gas.

Asimismo, se prohíbe fumar en áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas, senderos, carreteras, miradores y otras infraestructuras de uso público situadas en zonas de riesgo. También quedan suspendidas las exhibiciones pirotécnicas y el uso de maquinaria o herramientas que puedan generar chispas.

No obstante, sí se mantiene permitido el tránsito por carreteras insulares y vías municipales, el acceso de titulares a propiedades e infraestructuras, la circulación por pistas forestales en bicicleta o a caballo, así como la estancia y tránsito por senderos y pistas forestales, aunque desde el Cabildo se insiste en extremar la prudencia y limitar al máximo la presencia en zonas forestales mientras persista la situación de riesgo.

MEDIDAS DE GRADO 2

Por otra parte, las medidas extraordinarias de grado 2, vigentes en la zona sur y el oeste de la isla, se mantiene la prohibición de hacer fuego en exteriores, ya sean barbacoas, hogueras, fogones cocinas de gas y se suspenden los aprovechamientos forestales y el uso de cualquier tipo de maquinaria o herramienta que pueda proyectar chispas (desbrozadoras, equipos de soldadura o radiales de corte).

Además, se prohíbe el uso de cualquier material pirotécnico en zonas de riesgo y continúa la prohibición de fumar en las áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas y senderos, miradores y restantes infraestructuras de uso público ubicadas en el monte.

Las medidas de grado 2 prohíben, también, la circulación de vehículos de motor en la red de pistas forestales con finalidad recreativa y la estancia en las áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos. Tampoco se permiten los eventos deportivos y romerías en pistas y senderos forestales y campo a través.

Además, se han suspendido las jornadas de control del muflón.

Desde el Cabildo se insta a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, que incluyen beber abundante agua (incluso si no se tiene sed) para evitar la deshidratación, usar protector solar, gafas de sol y ropa ligera y de colores claros, refugiarse en lugares de sombra y limitar las actividades al aire libre durante las horas de mayor calor (entre las 12:00 y las 16:00 horas).

En cuanto al cuidado de las personas vulnerables, se recomienda prestar especial atención a los niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas, que son más susceptibles a los efectos del calor extremo.