'Mapas 2026' se concentra en el Auditorio de Tenerife con seis espectáculos de danza y un encuentro de dramaturgia

El consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, y el director del Auditorio de Tenerife, José Luis Rivero, en la presentación de 'Mapas' - MIGUEL BARRETO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio de Tenerife ha presentado este martes 'Mapas 2026', un programa compuesto por seis espectáculos internacionales de danza de gran formato y una propuesta de exterior, así como la celebración los días 30 de junio y 1 de julio del 'Encuentro Internacional de Dramaturgia de Tenerife'.

Los detalles fueron ofrecidos por el consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, y el director artístico del Auditorio de Tenerife, José Luis Rivero.

Acha compartió que se está ideando un "Mapas nuevo", un proyecto de desarrollo cultural que, en esta edición, estará conformado por un encuentro de dramaturgia y una programación de sugerentes títulos, con compañías y coreógrafos de destacada trayectoria, que se harán con la Sala Sinfónica del 30 de junio al 24 de julio.

"Con la intención de fomentar la accesibilidad a la cultura, Auditorio continúa con su política de precios bajos, siendo la entrada general para estos espectáculos de 15 euros, 5 para menores de 30 años y además hemos habilitado un abono completo, a 75 euros, y uno parcial, a 39, con tres de las seis propuestas", explicó el consejero.

José Luis Rivero habló de este nuevo 'Mapas', "repensado después de la pandemia y creado como apoyo a las artes escénicas canarias, con danza complementada con teatro en forma de encuentro de dramaturgos, que será un espacio de pensamiento para el sector".

Todo ello, dijo, "da lugar a un ecosistema que bebe de otros proyectos como los de La Salita y que confluyen en Mapas", explicó el director artístico.

En esta edición, Mapas ofrece el mayor expositor de la danza de nivel mundial que está ocurriendo hoy, con las grandes compañías de danza internacionales, incluyendo 'Bogotá', que es estreno en España", compartió Rivero.

Auditorio de Tenerife ofrece dos tipos de abonos, el completo para los seis espectáculos de la Sala Sinfónica, a 75 euros, y el parcial, a 39 euros, con el que se puede acceder a tres espectáculos a elegir por el usuario.

Las entradas sueltas a los espectáculos se encuentran a un precio de 15 euros, 5 para menores de 30 años, además de los habituales descuentos para, entre otros, estudiantes, demandantes de empleo y familias numerosas.