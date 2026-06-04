El mar y la roca volcánica inspirarán el decorado del altar de la Misa del Papa León XIV en Tenerife

Trabajos para el montaje del altar de la misa del Papa León XIV del próximo 12 de junio en Tenerife - DIÓCESIS NIVARIENSE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La geometría del altar que acogerá al Papa León XIV el 12 de junio en la dársena de Santa Cruz de Tenerife, con 280 metros cuadrados, se inspira en la planta original de la Basílica de San Pedro, un guiño a la Iglesia universal que 'alzará' por unas horas su mirada hacia una pequeña porción del Atlántico: Canarias.

Elementos simbólicos de Canarias, como el picón, la roca volcánica y la vegetación autóctona, estarán presentes para recordar que la fe se puede "encarnar" en "una tierra, una cultura y una historia determinada".

Con un diseño "sobrio y sereno", la arquitectura del altar buscará "ponerse al servicio de la liturgia y de la Eucaristía" para que "cada gesto, cada palabra y cada signo de la celebración" encuentre su lugar, según ha descrito la Diócesis Nivariense en una nota en torno al escenario que acogerá esta celebración "histórica".

EL MAR COMO PROTAGONISTA

El mar será uno de los grandes protagonistas "silenciosos" de la celebración. Como telón de fondo se extenderá el océano Atlántico, "símbolo de encuentro entre pueblos, pero también escenario de profundas heridas humanas".

Junto al espacio celebrativo se situarán, además, tres cayucos llegados desde Senegal, como memoria y llamada a la conciencia, elementos que representarán "a quienes emprendieron un camino en busca de esperanza, a quienes encontraron acogida y también a quienes nunca lograron alcanzar la orilla".

En el centro de todo estará la cruz, con la imagen del Santísimo Cristo de La Laguna. Junto a él estará la Virgen de Candelaria, patrona de Canarias, integrada entre la vegetación y la piedra volcánica como expresión de la presencia maternal que ha acompañado la historia de las islas generación tras generación.

RELIQUIAS DE SANTOS CANARIOS

La celebración contará además con la presencia de las reliquias de los santos canarios, del santo hermano Pedro y de san José de Anchieta, que, recuerda la Diócesis, son "memoria viva" de los "que hicieron del Evangelio el centro de su existencia y testimonio de que la santidad también ha florecido en esta tierra".

Uno de los momentos más significativos será la consagración, cuando resonará una campana dedicada a la Fe. Tras la visita papal, esta campana formará parte del campanario de la parroquia de San Juan Bautista de Playa San Juan, uniendo este acontecimiento excepcional con la vida cotidiana de la comunidad cristiana.