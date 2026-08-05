En marcha el punto Limpio de Jagua, la primera área de servicio para caravanas del área metropolitana de Tenerife

El Cabildo de Tenerife inaugura el punto Limpio de Jagua, la primera área de servicio para caravanas del área metropolitana de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha puesto en funcionamiento este miércoles el servicio para caravanas en el Punto Limpio de Jagua, el primero del área metropolitana, junto a la Dársena Pesquera de Santa Cruz de Tenerife, en la antesala del Parque Rural de Anaga y próximo a la Playa de Las Teresitas de la capital tinerfeña.

Se trata de la tercera infraestructura de este tipo específica para este tipo de vehículos que existe en la isla y que se suma a las dos que hay en el municipio de Arona, en el Punto Limpio y en el Centro Logístico de Malpaso, y que ya se encuentran completamente operativos, según ha informado el Cabildo en una nota.

La propuesta se ampliará poco a poco por los puntos limpios de la isla para dar respuesta a una demanda histórica de las asociaciones de caravanistas, y con las que se habría trabajado estrechamente para hacer realidad la operatividad de distintos enclaves para concentrar los servicios solicitados, como son los de la evacuación de aguas negras y grises y reposición de agua potable.

CONTROL DE VERTIDOS

El objetivo principal de estas pequeñas actuaciones es evitar que los vertidos se realicen de manera descontrolada en espacios no autorizados, los cuales suelen ser zonas de gran valor medioambiental.

En la inauguración del nuevo servicio de Jagua estuvieron presentes la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, y el director insular de Residuos, Alejandro Molowny, acompañados por representantes de las asociaciones Caravaning por Canarias, ACAT y Federación G3A.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha señalado que la puesta en marcha de este nuevo punto de servicio es "un paso más" en la estrategia que estamos desarrollando para compatibilizar el crecimiento del turismo itinerante con la protección de nuestro entorno.

"Damos respuesta a una demanda histórica del colectivo de caravanistas, pero lo hacemos desde la responsabilidad, ofreciendo infraestructuras adecuadas que eviten vertidos incontrolados y contribuyan a preservar nuestros espacios naturales. Tenerife necesita servicios modernos, bien distribuidos y respetuosos con el medio ambiente, y este es un buen ejemplo de ello", ha aseverado Pérez.

PLAN DE ACTUACIONES

Por su parte, el director insular de Residuos, Alejandro Molowny, ha recordado que el nuevo servicio forma parte de un plan de implantación progresiva que permitirá que la red insular de puntos limpios disponga de áreas específicas para caravanas. "Nuestro objetivo es facilitar a los usuarios lugares seguros y adecuados para la gestión de las aguas grises y negras y el suministro de agua potable, mejorando al mismo tiempo la gestión de los residuos y reduciendo el impacto ambiental que generan los vertidos fuera de los espacios autorizados".

A través de un plan de obras y actuaciones, se han comenzado a elaborar los proyectos para crear zonas en los puntos limpios de la isla para caravanas, que culminará con que cada uno de estos espacios de la red estén operativos para albergar un punto de evacuación de aguas negras y grises y otra de suministro de agua potable.

Los Puntos Limpios de Jagua y Arona y el Punto Limpio que se integra en el Centro Logístico de Malpaso, también en Arona, cuentan un horario de: lunes de 8:00 a 16: horas; martes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas; sábados, de 9:00 a 20:00 horas; y domingo, de 9:00 a 14:00 horas.