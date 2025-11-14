María Neira (OMS): "Debemos entender que no podemos vivir rodeados de contaminación y tomar acción"

HARÍA (LANZAROTE), 14 (EUROPA PRESS)

La directora del Departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, considera que la medida que puede generar un efecto más rápido para la mejora del medio ambiente es que el ser humano tome conciencia y acción.

"Debemos entender que no queremos vivir rodeados de contaminación, y empezar a trabajar en la dirección de respirar un aire más limpio", ha explicado Neira en declaraciones a Europa Press antes de recibir un galardón a su labor en los II edición de los Premios Azul Zero, que se entregan este viernes en la isla canaria de Lanzarote.

La directiva de la OMS cree que respirar mejore aire "tiene que ser posible" y que gran parte de la responsabilidad y del éxito recae en la acción de las ciudades, en donde muy pronto van a vivir el "70 por ciento de la población humana".

Entre esas acciones, resaltó, "medidas para impulsar el transporte público o la transformación de zonas urbanas hacia más espacios verdes para absorber los efectos negativos de la contaminación".

"Cada uno podemos hacer algo. Todos tenemos un papel que jugar", defendió, tras resaltar "la importancia que tienen medioambiente y salud humana" con, por ejemplo, "el impacto de los microplásticos que ingerimos o inhalamos, cómo afecta a la fertilidad humana, con una potencial bajada que debería preocuparnos, o la basura electrónica y toda la crisis climática".