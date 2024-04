Marichal carga contra los políticos "de perfil" tras el 20A y dice que "la culpa es de todos" por la mala planificación

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cehat y Ashotel, Jorge Marichal, ha cargado este jueves contra los políticos canarios que se ponen ahora "de perfil" tras las manifestaciones turísticas del pasado sábado ya que "la culpa es de todos" los partidos políticos por la mala planificación en Canarias.

"Las infraestructuras no se construyen de la noche al día, que se dejen de hacer anuncios estúpidos y que se pongan a trabajar", ha indicado en una mesa redonda del foro 'Futurismo Canarias 2024' en la que ha remarcado que "esto es no es un problema turístico".

Marichal ha lamentado que están "desenfocados" quienes sitúan al turismo en el centro de los problemas de Canarias cuando en su opinión se trata del incremento demográfico y la "mala gestión" de las infraestructuras en Tenerife, por ejemplo, afeando que se quiera situar el foco en los ayuntamientos de Granadilla y Adeje cuando se trata de una tensión generalizada.

Así, ha puesto como ejemplo que no "hay carreteras, no hay viviendas" o la planificación de los planes generales "no está bien hecha", algunos incluso sin estar adaptados a las directrices o cuando se pide una licencia para construir una casa se "tarda tres años".

Ha mostrado su apoyo a la actividad del alquiler vacacional pero no a su crecimiento "alocado y desplanificado" y que ha culminado con que "han sacado a mucha gente de su casa" pues antes de pagaba 400 euros de alquiler y ahora lo han subido a 1.200.

"La gente está cabreada, la gente no le llega al final de mes, por mucho que le incrementemos los sueldos, no puede", ha señalado.

Ha insistido en su defensa de la modalidad del alquiler vacacional pero como "actividad económica clasificada y planificada", comprando solares "a precio de suelo turístico" y pagando a los empleados "según convenio turístico" y cumpliendo la misma normativa. "Viviendas vacacionales así, todas las que queráis", ha destacado.

En esa línea ha apuntado que lo que hay ahora en ese subsector es una "anarquía" porque se ha crecido "desaforadamente" en Canarias, algo que ya habían advertido hace años los hoteleros, que se iba a convertir en un "fenómeno social", y aún así, aún manteniendo los complejos buenas ocupaciones.

"Hasta el Gobierno de España ya se ha dado cuenta después de diez años del problema que estábamos teniendo. Estamos teniendo gentrificación, estamos teniendo turismofobia y no es solamente por culpa de la vivienda vacacional, es por culpa de que no se ha planificado lo suficiente", ha apuntado.