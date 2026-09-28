Más de 100 menores en la provincia occidental canaria se encuentran en exclusión residencial extrema, según Cáritas

Archivo - Chabolismo en el sur de Tenerife - CÁRITAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Tenerife ha cifrado este lunes en más de 100 los menores en la provincia occidental en situación de exclusión residencial extrema, es decir, que residen en infraviviendas o inmuebles que no se adaptan por sus necesidades básicas, por lo que instan a abordar la pobreza infantil desde la "transversalidad".

Así lo ha señalado el secretario general de la entidad en Tenerife, Ricardo Iglesias, acompañado del director, Juan Rognoni, en una comisión sobre la pobreza infantil en Canarias. La entidad atendió en 2025 a 12.466 personas en la provincia occidental, de las cuales 2.250 eran menores pertenecientes a las familias acompañadas.

"Tenemos a un 25% de las personas en Canarias en situación de exclusión. La integración plena ha ido cayendo, engrosándose sobre todo el índice de integración precaria, es decir, aquellas familias que están en relativamente bien pero que pueden caer en exclysión moderada o incluso severa si empeora su situación", ha añadido.

RECLAMACIONES

Ha recalcado que un 46,1% de los hogares con cinco o más personas está en situación de exclusión en Canarias, así como también lo está un 42,3% de las familias monoparentales en las islas. Además, a través del proyecto base 25, financiado por el Cabildo tinerfeño y que acompaña a familias en riesgo de perder su vivienda en la isla de Tenerife, se atendió a un total de 527 menores que estuvieron en riesgo de perder su vivienda en 2025.

Entre las reclamaciones de Cáritas, ha destacado la importancia de "ordenar" el catálogo de servicios sociales, y mejorar la simplificación de procedimientos habituales. "Es muy difícil que personas en situación de exclusión accedan a veces a prestaciones y servicios por muchas dificultades, como el empadronamiento".

"El empadronamiento es el punto de acceso de cualquier persona, de cualquier familia, a sus derechos de prestaciones y servicios, según marca la Ley de Servicios Sociales de Canarias y, muchas veces, es el caballo de batalla", ha recordado Iglesias, que también ha reclamado a las instituciones mayor celeridad en la recepción de la financiación pública, que "llegan tarde en el tiempo" y ponen en riesgo la continuidad de proyectos.

"No podemos ser simplemente prestadores de servicios de la administración pública. Las entidades sociales hacemos algo más, sobre todo las entidades de voluntariado", ha subrayado Iglesias, que también ha señalado la importancia de no perder "una mirada amplia" ante una sociedad cada vez más "individualizada", que comprenda que la lucha contra la exclusión social y la pobreza requieren de "procesos lentos y costosos".

LA PALMA, TRAS EL VOLCÁN

Por su parte, el director de la entidad en Tenerife, Juan Rognoni, ha apelado a la importancia de la "transversalidad" de cara a buscar soluciones ya que, ha añadido, la pobreza no es solamente "un problema de servicios sociales", sino que comprende a las áreas de Vivienda, Cultura y Educación, así como a la de Sanidad.

"Es muy importante que todas esas facetas de la vida de una familia trabajen unidas para intentar cambiar nuestro modelo social actual", ha aseverado.

En relación a la emergencia social en La Palma tras el volcán 'Tajogaite', el secretario general de Cáritas ha subrayado que la misma ya esté prácticamente "superada".

"Seguimos acompañando a día de hoy a la realidad de las personas que sufrieron la emergencia de La Palma, pero la realidad es que, grosso modo, ya está prácticamente superado", ha añadido Iglesias, que ha dicho que las familias necesitadas de estas ayudas ya vienen por "otra realidad" distinta a la emergencia derivada del volcán.