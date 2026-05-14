Más de 10.300 personas aspiran a una de las 944 plazas de docentes convocadas por Educación en Canarias

Archivo - Aspirantes a una plaza de docente en Canarias - GABRIEL JIMENEZ. CONSEJERÍA CANARIA DE EDUCACIÓN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 10.361 personas han sido admitidas para los procesos selectivos que la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias celebrará en las próximas semanas para adjudicar 944 plazas de docentes.

En concreto, los opositores optan a plazas en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria (192); Escuelas Oficiales de Idiomas (siete); Escuelas de Artes Plásticas y Diseño (quince) y Especialistas de Sectores Singulares de FP (21) y Música y Artes Escénicas (14), así como para los Cuerpos de Catedráticos de Música y Artes Escénicas (9) y de Maestros (686), según ha informado la Consejería regional de Educación en nota de prensa.

Así la mayoría, un total de 7.912 personas, aspiran a distintas especialidades del Cuerpo de Maestros: Infantil (2.797), Primaria (1.961), Pedagogía Terapéutica (1.258), Educación Física (822), Inglés (540), Música (232), Audición y Lenguaje (201), y Francés (101).

En lo que se refiere a Secundaria, se presentan 1.366 aspirantes que se repartirán entre Procesos de Gestión Administrativa (451), Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico (154), Procesos de Producción Agraria (154), Oficina de Proyectos de Construcción (129), Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido (93), Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos (91), Análisis y Química Industrial (80), Instalación y Mantenimiento de Equipos térmicos y de Fluidos (75), Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos (74) y Equipos Electrónicos (65).

Para el Cuerpo de Profesores de Escuelas de Artes Plásticas y Diseño, se presentan 321 personas a las especialidades de Volumen (102), Diseño de Interior (101), Medios Audiovisuales (86) y Medios Informáticos (32), mientras que al Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas optan 275 personas.

En relación con ello, se concretan las especialidades de Piano (73), Violín (51), Flauta Travesera (40), Saxofón (30), Violoncello (26), Viola y Canto (21 aspirantes cada una), así como para las especialidades de Clave y Coro (seis por especialidad) y Arpa (1).

Por su parte, la única especialidad convocada del Cuerpo de Escuelas Oficiales de Idiomas, Español para Extranjeros, cuenta con 255 aspirantes, y 134 personas aspiran a ingresar al Cuerpo de Profesores Especialistas de Sectores Singulares de Formación Profesional, entre Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble (56), Soldadura (46), Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas (32).

Finalmente para el Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas concurren 98 personas entre las que aspiran a Música de Cámara (43), Composición (17), Pedagogía (16), Piano (14) e Improvisación y Acompañamiento (5).

LAS PRUEBAS COMENZARÁN EL 20 DE JUNIO

Las pruebas comenzarán el 20 de junio para todos los cuerpos y especialidades, salvo las del Cuerpo de Profesores Especialistas de Sectores Singulares de Formación Profesional que lo harán el día 13 por sus peculiaridades, ya que tienen una prueba práctica adicional, así como las de acceso (no ingreso) de Español para Extranjeros y Volumen, que lo harán el 14 de junio.

Respecto al acto de presentación, obligatorio para realizar las pruebas, y en el que las personas aspirantes deberán entregar la programación didáctica, será el día 13 de junio, salvo para el Cuerpo Profesores Especialistas de Sectores Singulares de Formación Profesional, que lo tendrá el 6 de junio, mientras que para el Cuerpo de Maestros será el 29 de mayo, respectivamente.

En lo que se refiere al número de tribunales, la mayoría de especialidades contarán con uno, salvo Infantil (25), Primaria (19), Pedagogía Terapeutica (13), Educación Física del Cuerpo de Maestros (7), Maestros de Inglés (5), Música (4), Procesos de Gestión Administrativa (4), Audición y Lenguaje (2), Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico (2), Procesos de Producción Agraria (2) y Español para Extranjeros (2).

Para ello ha previsto 28 sedes en siete islas: 12 en Tenerife, 11 en Gran Canaria y una en Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro, aunque las últimas dos solo se emplearán para el acto de presentación, según la directora general de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Ramírez, quien subraya "la importancia de este gran dispositivo necesario para celebrar unas pruebas de esta envergadura".