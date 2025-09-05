Más de 200 personas y 26 colectivos llevan a Abascal ante la Fiscalía por pedir el hundimiento del barco de Open Arms

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 personas y 26 colectivos --entre los que se encuentran Sumar, Podemos y los sindicatos UGT y CCOO-- respaldan una denuncia presentada este viernes ante la Fiscalía Superior de Canarias para pedir que la Fiscalía General del Estado investigue al líder de Vox, Santiago Abascal, por un presunto delito de odio al pedir la confiscación y el hundimiento del barco de Open Arms.

El denunciante, Vicente Quintana, ha comentado a Europa Press que las declaraciones de Abascal son una "barbaridad fascista" que suponen una "incitación al odio y a la violencia y eso es algo que no se puede permitir".

Ha señalado que el buque --que estará en Canarias dos meses para hacer labores de sensibilización sobre la ruta atlántica de la inmigración-- "no es un barco negrero" ya que "se dedica a rescatar a seres humanos que se están jugando la vida".

Ha comentado también que los deseos de Abascal son un delito de odio "de libro" y por eso quieren que la Fiscalía "tome cartas en el asunto" y que se investigue.

"No se puede consentir ni un minuto más que sigan estas cuestiones", ha apuntado, resaltando lo que ocurrió con la "cacería" que hubo en Torre Pacheco o las agresiones en los centros de acogida de menores.

Para Quintana, es un "suma y sigue" y "no se puede seguir consintiendo", por lo que dado que el fiscal general no interviene, lo tiene que hacer la "sociedad civil" y darle un "meneo" a la institución. "Este nivel de confrontación no se puede permitir", ha agregado.