Más de 20.000 personas se benefician de las actividades del área educativa del Auditorio de Tenerife

Actividad educativa en el Auditorio de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 20.000 personas se beneficiaron de las diferentes actividades impulsadas por el Área Educativa y Social de Auditorio de Tenerife durante la temporada 2025-2026, concretamente espectáculos para centros escolares y sociales, acciones en las aulas, actividades de mediación, reuniones online con el profesorado, recursos educativos y visitas guiadas educativas y técnicas.

El consejero de Cultura del Cabildo, José Carlos Acha, afirma en una nota que "resulta gratificante" ver los resultados de este departamento del Auditorio de Tenerife.

"Estoy muy orgulloso que hayamos apostado firmemente por potenciar esta parcela y se estén comprobando los resultados", agregó el responsable insular de Cultura, quien considera que uno de los efectos del éxito consiste en llegar a públicos de todas las edades, "desde los bebés que participaron en el programa novedoso 'Coro Canguro' hasta una alumna de 78 años en las Escuelas de Teatro".

Acha señala igualmente que "la propuesta que se le brinda es muy variada, reflejo también de la diversidad que tienen los espectáculos que organiza Auditorio de Tenerife".

El consejero resaltó que las acciones promovidas desde el área Educativa y Social no solo se realizan en las instalaciones del propio Auditorio, sino que en otras ocasiones se desarrolla a lo largo de la geografía insular.

José Carlos Acha destacó "la implicación de la Fundación DISA en facilitar que los jóvenes se aproximen a la actividad cultural a través del programa Prevenidos".

El consejero también ha hecho balance para recordar la celebración en Tenerife de las XVII Jornadas de Inclusión en las Artes Escénicas organizadas por el Inaem.

"La temporada anterior fue con el Encuentro ROCE y en esta oportunidad el Auditorio de Tenerife fue la principal sede de estas jornadas nacionales, dos iniciativas que nos han dado mucha visibilidad en el exterior", señala.

Los conciertos y espectáculos educativos que se ofrecen a los centros escolares y sociales de la isla y que tienen lugar en Auditorio de Tenerife suman 19 actividades, que tuvieron una asistencia superior a los 13.400 espectadores.

Entre estas acciones están las que se realizan con la Sinfónica de Tenerife (Cuatro cuerdas y pico para Infantil, Allegro para Primaria y Fetén Sinfónico para Secundaria) y una función de la ópera El castillo de Barbazul, de Bela Bartok.

CORO CANGURO

La primera edición de 'Coro Canguro' contó con la participación de 40 adultos, entre ellos varias mujeres embarazadas, y 24 bebés provenientes de una decena de municipios de la isla.

Este proyecto es una iniciativa para la infancia temprana que se desarrolla por medio de sesiones que incluyen música instrumental y dinámicas corporales y vocales.

El 'Coro Canguro' se desarrolla a través de una metodología creada por la organización 'Grandes Oyentes', que congrega familias, artistas y músicos de diferentes géneros.

Esta organización fue invitada a unas actividades celebradas en Nueva York y varias familias tinerfeñas pudieron participar el pasado mes de mayo de forma activa en tierras norteamericanas.

En cuanto al programa Teatro en la Escuela, se trata de una convocatoria pública para compañías de teatro, danza y formaciones musicales que, tras un proceso de selección por medio de un comité de expertos, da lugar a un catálogo.

En él se incluyeron 15 compañías con espectáculos y procesos creativos, que se ofrecieron este curso a los centros educativos y sociales de la isla.

En total, dieron lugar a 81 funciones y 121 sesiones de procesos creativos en 99 centros de 23 municipios de la isla, que fueron disfrutados por 6.591 espectadores.

El programa se extendió por una decena de municipios de la isla para formar a 131 alumnos, cuyas edades oscilaban entre los 7 y los 78 años.

TEATRO AFICIONADO

Por otro lado, Teatro Aficionado, que promueve este arte entre las asociaciones culturales, programó 42 funciones de diez colectivos de la isla.

Las visitas guiadas educativas son una actividad transversal que consiste en llevar a cabo un proceso de formación e información de públicos en horario escolar.

Además de la visita participan en talleres para los diferentes niveles educativos en un aula adaptada para este público, que llegó a 777 alumnos.

Igualmente se realizaron visitas guiadas técnicas que dieron a conocer los diferentes procesos de trabajo a 190 estudiantes de ciclos de especialización y participaron de forma activa en las diferentes sesiones.

También se llevaron a cabo actividades de mediación con alumnado de la isla y con colectivos como la Fundación ONCE o AFES Salud Mental.

El Área Educativa y Social de Auditorio de Tenerife está asociada a RESEO European Network for Opera, Dance and Music Education (red europea para la educación en ópera, danza y música) y a la Red Nacional de Organizadores de Conciertos Educativos (ROCE).

Este departamento nace con la voluntad de acercar las artes y los procesos creativos a toda la ciudadanía, con especial atención a los escolares y a las personas en riesgo de exclusión social.

Este departamento tiene como uno de los objetivos cuidar la relación entre las actividades artísticas y culturales con la forma en que se transmiten a la sociedad, así como propiciar espacios de relación entre el arte y las personas.

Su principal ideal es que el arte contribuye de forma indiscutible al bienestar social, al reconocimiento de la identidad individual y colectiva, así como a la formación y ejercicio de pensamiento crítico necesario para una convivencia democrática madura, resaltan desde el Cabildo.