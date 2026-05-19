Más de 2.500 personas optarán a una de las 150 plazas de la Policía Canaria

Agentes del Cuerpo General de la Policía Autonómica - CONSEJERÍA CANARIA DE SEGURIDAD

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.500 personas han presentado su solicitud para participar en las pruebas selectivas para el acceso por el sistema de turno libre de una de las 150 plazas del Cuerpo General de la Policía Canaria, en su escala básica, (Grupo C, Subgrupo C1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Tras finalizar el plazo de inscripción, el proceso entra ahora en la fase de comprobación y revisión de la documentación presentada por las personas aspirantes, conforme a las bases específicas de la convocatoria publicadas en el Boletín Oficial de Canarias, según ha informado la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad en nota de prensa.

Las pruebas han sido convocadas por la citada consejería a través de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública en el marco de la Oferta de Empleo Público de 2024.

En este proceso selectivo para la Policía Autonómica, explican, se contemplan diferentes fases y requisitos establecidos para el acceso al cuerpo, entre ellos pruebas teóricas, físicas y psicotécnicas, además del cumplimiento de las condiciones exigidas en la convocatoria.

Toda la información relativa al proceso selectivo, las bases, requisitos y futuras publicaciones oficiales puede consultarse en la web habilitada por el Gobierno de Canarias: https://www.gobiernodecanarias.org/formacion/seguridad/polic...