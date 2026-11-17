Más de 50 artistas de tres continentes participarán en el Open Studios que tendrá lugar en Las Alcaravaneras - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 50 artistas de tres continentes participarán estos 21 y 22 de noviembre en el evento Open Studios que tendrá lugar en el barrio de Las Alcaravaneras en Las Palmas de Gran Canaria, que volverá a ser epicentro del arte en vivo.

Así lo ha informado la asociación Art Alcaravaneras, organizadora de la cita, se trata de una iniciativa con la que el arte se abre a la ciudadanía en una ruta por una veintena de localizaciones y que contará con varias disciplinas de artes plásticas, desde pintura, fotografía, ilustración, muralismo o tatuaje.

Por el momento, ya han confirmado su participación un total de 54 artistas y creadores, tanto locales, como nacionales e internacionales.

Además, la representación española será la más nutrida, a la que se suman creadores de Italia, Argentina, Corea e Inglaterra, entre otras nacionalidades.

En este sentido, varias decenas de creadores afincados en la zona servirán de anfitriones en un barrio que busca reivindicarse como alma cultural y escenario del arte vivo de la ciudad durante dos días.

Del 21 al 22 de noviembre, Open Studios regresará para reunir a artistas y espacios creativos en una propuesta que invita a descubrir el arte desde dentro, acercando la creación contemporánea al público y convirtiendo distintos puntos de la ciudad en lugares de encuentro cultural.

De igual modo, el barrio abrirá sus estudios, talleres y locales para mostrar creación artística en directo, donde la ciudadanía no solo estará invitada a conocer en primera persona a nuevos creadores y artistas experimentados, sino también su trabajo, dejarse sorprender por nuevos formatos y ser parte activa del proceso.

Por su parte, la ruta que propone Open Studios y Art Alcaravaneras contempla cerca de una veintena de locales, con un recorrido por el barrio con una nueva mirada.

Las Alcaravaneras busca así invitar al ciudadano a descubrir diferentes disciplinas y lenguajes plásticos, conocer de primera mano a sus protagonistas y explorar espacios que habitualmente forman parte del tejido creativo de la ciudad.

El programa comenzará el viernes 20 de noviembre, a las 19.30 horas, con la inauguración oficial del evento, abriendo la ruta al público a partir del sábado 21 de noviembre. Open Studios invita a sumergirse en el arte del barrio a partir de las 11.00 horas y hasta las 20.00 horas, con entrada libre.

Finalmente, el domingo 22 de noviembre, la jornada comenzará igualmente a las 11.00 horas y cerrará a las 14.00 horas.