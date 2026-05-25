Más de 5.400 estudiantes se inscriben para realizar la PAU del 2 al 5 de junio en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Archivo - Una alumna se prepara para la prueba extraordinaria de la PAU en la Universidad de La Laguna - ULL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 May. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, organizada por la Universidad de La Laguna, se celebrará entre el martes 2 y el viernes 5 de junio.

Ya se ha cerrado la matrícula, que ha registrado un total de 5.466 inscripciones, de las cuales 4.571 corresponden a personas matriculadas en la fase general y las 895 restantes, solamente en la fase específica, según ha informado la institución académica en una nota de prensa.

Por modalidades, la que ha recibido más inscripciones en la fase general ha sido Ciencias y Tecnología, con 2.429, seguida por Humanidades y Ciencias Sociales, con 1.829. En la de Artes, en la vía de Artes Plásticas, Imagen y Diseño hay 158 inscripciones, mientras que en la de Música y Artes Escénicas, 77.

Adicionalmente, 78 personas se han inscrito únicamente en la modalidad general.

En cuanto a la distribución por islas, la gran mayoría de personas inscritas en la fase general hará la prueba en Tenerife, que ha tenido 4.115 inscripciones, seguidas por La Palma (340), La Gomera (77) y El Hierro (39).

SEDES DE EXAMEN

Como novedad, en Tenerife los exámenes se desarrollarán en tres sedes: el Campus de Guajara para el alumnado de centros situados entre Arico y Tacoronte, ambos incluidos; en Adeje (Pabellón deportivo Las Torres y el Centro de Participación Ciudadana y Convivencia), para estudiantes entre Granadilla y Santiago del Teide, y en Puerto de la Cruz (Polideportivo La Vera y CEIP Juan Cruz Ruiz), para los de entre el Sauzal y Buenavista del Norte.

Por su parte, los exámenes de La Palma también tendrán dos sedes: en Santa Cruz de La Palma (IES Alonso Pérez Díaz) y en los Llanos de Aridane (IES José María Pulido). En La Gomera, la prueba tendrá lugar en el IES San Sebastián de La Gomera, mientras que en El Hierro, será en el CEP Valverde.

El calendario de la prueba señala el 12 de junio a las 10:00 como la fecha en la que el alumnado podrá acceder a sus calificaciones provisionales online, y dispondrá de cinco días de plazo para solicitar reclamaciones. Una vez resueltas dichas revisiones, las notas definitivas estarán disponibles el 19 de junio a las 12:00 horas.

El alumnado interesado en ver alguno de sus exámenes podrá solicitarlo desde las 10:00 del 22 de junio hasta las 12:00 del 23 de dicho mes, y al día siguiente se publicarán las citas para poder ver las pruebas, trámite que se desarrollará los días 25 y 26. En julio habrá una convocatoria extraordinaria de la PAU que se celebra el 30 de junio y 1 y 2 de julio, cuya matriculación estará disponible e, 23 de junio, entre las 9:00 y las 13:00 horas.